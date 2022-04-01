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他嗆爆俄軍被俘「慘遭酷刑暴瘦10公斤」　返鄉卻嘆：我不是英雄

▲▼烏克蘭蛇島士兵羅曼（Roman Hrybov）。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭蛇島士兵羅曼被俘暴瘦10公斤。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭蛇島士兵羅曼（Roman Hrybov）因飆罵俄軍「去你X的」爆紅，還一度被誤傳陣亡，幸好如今已平安返鄉，獲頒榮譽勳章。母親透露，他被俄軍俘虜期間遭受有辱人格的可怕虐待，不僅挨餓受凍、不准上廁所，還經常被無故痛毆，整個人暴瘦10公斤，卻仍堅稱自己「不是英雄」。

母親泰蒂亞娜（Tetiana Rudolfivna Hrybova）回憶，總統澤倫斯基宣布蛇島士兵全數陣亡時，她根本不願相信兒子被殺，「但後來我得知兒子被囚禁了，這是酷刑，我幾乎要崩潰了。」

烏克蘭士兵葉夫根尼（Evgeniy Goncharenko）護送羅曼等人返回軍隊，他也說，烏軍被俘時遭受惡劣對待，「俄羅斯人毆打他們。士兵非常冷，卻沒有地方睡覺，不得不坐在冰冷地板上，雙手抱頭休息。他們不准上廁所，這是有辱人格的。」他表示，俄軍也用如此殘酷的方式對待被俘烏克蘭平民。

▲▼飆罵俄軍的蛇島士兵赫里博夫（Roman Hrybov）返鄉接受頒獎。（圖／翻攝烏克蘭國防部推特）

▲羅曼宣稱自己不是英雄。（圖／翻攝烏克蘭國防部推特）

▲▼飆罵俄軍的蛇島士兵赫里博夫（Roman Hrybov）返鄉接受頒獎。（圖／翻攝推特）

▲羅曼返鄉接受頒獎。（圖／翻攝推特）

《每日郵報》報導，在羅曼遭囚禁的地方，仍有72名烏克蘭士兵。泰蒂亞娜也說，兒子對於獎勵及榮譽沒什麼興趣，只想盡快回歸部隊，「他很擔心那些仍被囚禁的弟兄們，這是對他而言唯一重要的事情。」

嗆爆俄軍「去你X的」就是他！烏克蘭蛇島士兵霸氣回歸　獲榮譽勳章

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