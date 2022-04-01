俄羅斯宣布重啟馬力波人道走廊　烏副總理控：又有撤離巴士被截！

▲ 馬力波慘被俄軍轟成廢墟。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯3月31日在烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）暫時停火，開通人道走廊，1日上午也將重新開放這條撤離路線。但烏克蘭官員指控，俄軍在距離馬力波約3小時車程的城鎮瓦西利夫卡（Vasylivka）再度攔截撤離巴士，不讓車隊通過。

俄國國防部先前宣布，將於烏克蘭3月31日上午9時（台灣下午3時）在馬力波開放一條人道走廊，經由俄軍控制的東南部港口別爾江斯克（Berdiansk）通往中東部城市札波羅熱（Zaporizhzhia），並要求在聯合國難民署及紅十字會參與下進行撤離。

根據BBC，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）事後說明，紅十字國際委員會（ICRC）已經證實俄方同意開通人道走廊的消息，一支45輛巴士組成的車隊正前往馬力波，準備載平民離開。但她也指控，俄軍31日稍早在瓦西利夫卡附近一個檢查站再度攔截巴士車隊。

紅十字會後來向《路透社》透露，出於後勤及安全上的原因，馬力波疏散行動延至1日進行，該組織的團隊已準備好協助平民離開，前提是各方都同意這項協議，強調馬力波成千上萬人的性命全看此次撤離行動。

根據CNN，俄國國防部31日聲明宣布，應法國總理馬克宏及德國總理蕭茲對俄國總統普丁的個人要求，軍方將於4月1日上午10時（烏克蘭9時，台灣下午3時）重啟馬力波通往札波羅熱的人走廊。

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