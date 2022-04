普丁皇宮建築師逃稅17億！100特工突襲抄家　豪宅藏畢卡索真跡慘了

▲建築師西里洛在義大利的別墅最近被政府突襲搜查。(圖/翻攝自YouTube)

記者葉睿涵/綜合報導

義大利曾為俄羅斯總統普丁設計「普丁皇宮」的62歲建築師西里洛(Lanfranco Cirillo),最近因涉嫌逃稅5600萬歐元(約新台幣17億元),而被義大利稅務警察特工突襲「抄家」,並沒收了他一大批未申報的藝術藏品,其中甚至還有畢卡索、塞尚和康丁斯基的真跡。

據外媒報導,西里洛因與多位俄羅斯寡頭交好,過去曾幫40多位俄國富豪建造別墅,而賺得大筆財富。普丁甚至還在2014年親自授予他俄羅斯榮譽公民的身份。有傳聞稱,西里洛曾在黑海沿岸為普丁打造一座要價14億美元(約新台幣400億元)的「皇宮」,內部除了有劇院、賭場、地下冰球場和直升機停機坪外,還設有一座20萬坪的大型公園。

