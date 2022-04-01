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烏克蘭有難！喬治亞境內俄軍有動靜　英情報：普丁在重新部署調兵

▲▼俄軍坦克車隊。（圖／路透）

▲英國情報顯示，俄軍正在喬治亞進行重新部署。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯2008年入侵喬治亞西南部邊界後，就一直有軍隊長期駐紮在當地。英國國防部3月31日指出，由於俄羅斯在攻烏期間遭受了意想不到的損失，因此俄國軍方正在喬治亞重新部署，將1200至2000名士兵重組為3個營級戰術群（BTG），為入侵烏克蘭的部隊增援。

綜合外媒報導，營級戰術群是俄羅斯陸軍處於高度戰備狀態的一種聯合兵種機動部隊。一個營級戰術群由一個機械化步兵營組成，配備防空、砲兵、工程和後勤支援單位，通常還會有戰車連和火箭炮。

英國情報顯示，俄國如今正在喬治亞重新部署，將1200至2000名士兵重組為3個營級戰術群，為入侵烏克蘭的部隊增援，不過俄軍過去通常不會使用相關戰術，因此專家猜測，俄羅斯在烏俄戰役的損失極大。

俄羅斯日前在談判後承諾減少對烏克蘭的部分軍事行動，但俄軍卻在30日對基輔市郊和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）展開密集轟炸，讓烏克蘭總統澤倫斯基憤怒不已。隨後，美國五角大廈表示，有跡象顯示，俄軍仍在其他地方進行部署，而英國情報部門也指出，基輔將在數日內爆發激鬥。

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