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台大研究：空汙「傷心」年輕人難倖免　醫籲加嚴空品標準

臺大醫院研究空氣汙染對年輕人心血管健康的不良效應 。（圖／翻攝台大醫院直播）

▲台大研究：空汙「傷心」年輕人難倖免，醫籲加嚴空品標準。（圖／翻攝台大醫院直播）

記者嚴云岑／台北報導

台大醫院團隊在環境暨職業醫學部蘇大成教授的帶領下，邀請886位年齡介於12至30歲的年輕人進行環境汙染對心血管健康影響研究。研究團隊發現都會區的空氣污染，主要是交通污染物以及工業污染，不管是氮氧化物、懸浮微粒，長期下來會增加頸動脈內皮厚度，呼籲政府不應忽略「礦坑裡的金絲雀」早期警訊，加嚴空品標準，保護年輕人心血管健康。

近年來因高度的工業化及都市化，台灣西半部的空氣品質日益惡化，過去台大團隊研究已發現，2014年死於缺血性心臟病、中風、肺癌、慢性肺疾病的33774人中，有6282人可歸因於pm 2.5，相當於每5個人就有1人是因空汙而死，而近2年來針對年輕族群之研究又有重要發現。

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台大醫院環境及職業醫學部主任蘇上豪表示，2020年9月發表在「有害物質雜誌（Journal of Hazardous Materials）」研究是以測量尿液中代謝物DHBMA當作暴露指標，發現交通污染當中的揮發性有機汙染物1,3-丁二烯（1,3-Butadiene）可以造成明顯的心血管不良影響，包括低密度膽固醇上升、氧化壓力增加、內皮細胞功能失常，以及頸動脈中內皮層厚度增加等，幾乎是全方位的對心血管有不良效應。

▲▼臺大醫院研究空氣汙染對年輕人心血管健康的不良效應。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台大醫院公布空汙研究，鴻海集團創辦人郭台銘出席參與。（圖／記者嚴云岑攝）

1,3-丁二烯是一種石油加工過程的產物，被用來製造廣泛使用於汽機車輪胎中的合成橡膠，也被用來製造塑膠及壓克力。而呼吸到塑膠或橡膠工廠、工作場所的空氣，吸入來自汽車、卡車廢氣、垃圾焚化或木材燃燒，食用保存在塑膠或橡膠容器內的食物，皆可暴露到含有1,3-丁二烯的空氣汙染物。1,3丁二烯也是都會及石化工業地區，嚴重而首要必須減少之揮發性有機汙染物。

另外，於今年2月發表於「環境科學與科技（Environmental Science & Technology）」研究中，也對同樣的755位青少年及年輕成人的族群進一步的分析，發現臺北都會區長期空氣汙染暴露PM2.5以及其中的元素包括錳、鐵、銅、鋅、硫成分，皆會明顯的增加頸動脈中內皮層的厚度，由主成分分析元素汙染來源，發現臺北都會區主要的汙染物主要來自於交通廢氣，第二則是來自於工業廢氣。

另外一篇在今年3月也被「青少年健康雜誌（Journal of Adolescent Health）」接受，則發現臺北都會區長期空氣污染的PM2.5以及氮氧化物(NOx主要是柴油燃燒產生)，會明顯的增加頸動脈中內皮層的厚度。

臺大醫院研究空氣汙染對年輕人心血管健康的不良效應 。（圖／翻攝台大醫院直播）

▲臺大醫院研究空氣汙染對年輕人心血管健康的不良效應 。（圖／翻攝台大醫院直播）

蘇上豪表示，這三篇研究一再指出，都會區的空氣污染，對於心血管有明顯的不良效應。年輕人是國家的主人翁，政府以及企業，必須要正視都會區空氣污染的嚴重性，並考慮將空氣品質標準與世界衛生組織齊一，將懸浮微粒標準由目前的日平均值PM10 <100及PM2.5 <35 μg/m3 (微克/每立方公尺)，改為PM10 <45和PM2.5 <15 μg/m3。嚴格的要求改善全國的工廠排放污染，以及嚴格的要求汽機車排放污染的管制，讓年輕人能夠呼吸新鮮的空氣，以促進全國人民的心臟血管健康。

今日上午記者會中，鴻海集團創辦人郭台銘也以家長身份出席參與，他表示，自己去年體檢發現有心律不整問題，經蘇大成團隊解釋後，才知道與空氣品質有關，而自己的辦公室空品也有改善空間。他更提到，自己有3個小孩、8個孫子，呼籲國人共同關心空汙議題，「台灣年輕人越來越少了，如果不能讓他們更健康的話，這個國家沒有前途。」

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