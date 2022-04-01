美女路上撲懷獻身！他護洋腸竟慘中美人計　才爽10秒祖傳金鏈飛了

記者葉睿涵／編譯

比利時25歲男子德弗里斯（Frederik de Vreese）日前到泰國旅遊時，突然在曼谷街頭被一名女子衝出來抱住，試圖勾引他上床，嚇得德弗里斯連聲拒絕。不過幾分鐘後，德弗里斯就發現他脖子上價值800歐元（約新台幣2.5萬元）的祖傳金項鍊居然不翼而飛，這才驚覺自己原來中了美人計，趕緊向警方求救。

據《每日郵報》報導，事發當時，德弗里斯正在曼谷最繁華的蘇坤蔚路（Sukhumvit Road）拍攝影片，記錄他與友人在泰國精彩的夜生活。在拍攝過程中，一名熱情的泰國女子突然從路旁衝了出來，將手臂環繞在德弗里斯的脖子，親暱地靠在他的胸膛，還不斷表明自己願意和德弗里斯回飯店共度春宵。

從影片畫面可見，德弗里斯在面對美女投懷送抱時，立刻尷尬地將泰女推開，連聲拒絕，而他四周的友人則一個個都在笑著起哄。就在他好不容易甩掉女子幾分鐘後，他立刻就意識到了不對勁的地方，原來他一直戴在脖子上的金項鍊居然一下子就不見了。

▲德弗里斯在曼谷街頭被一名女子衝出來抱住，沒想到原來是中了美人計。（圖／翻攝自YouTube）

德弗里斯立刻回看影片，發現原來剛剛熱情的泰女居然對他施了美人計，趁他忙著拒絕勾引時，用不到10秒的時間就偷偷脫下了他脖子上的項鍊，嚇得德弗里斯立刻報警求助。德弗里斯表示，「這條項鍊是我祖父給我的，它大概值800歐元，而且它對我有很大的情感價值，我真的很希望能找回我的項鍊。」

德弗里斯補充道，「我相信這些小偷是集體犯罪，偷走我項鍊的女子有一個非常獨特的紋身，我希望人們能幫助我找到她。」當地警方表示，他們目前已就此案開始展開調查，並將以「夜間盜竊」之名追捕涉案女子，「警方正在檢視現場的監控畫面，以加快識別罪犯，盡快起訴他們」。