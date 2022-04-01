不斷更新／俄軍撤離車諾比傳「挾持烏兵」　馬力波疏散走廊今重啟

▲俄烏戰爭爆發後，歐盟、英、美天然氣價格飆漲，天然氣供不應求，圖為德國盧布明的北溪2號天然氣管線接收站。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今已逾1個月，烏克蘭總統澤倫斯基警告，烏南馬力波、烏東頓巴斯地區戰情告急，而在西方努力提供更多援助之際，他們也努力從馬力波、札波羅熱等地撤離百姓，據悉還有超過10萬人受困南部城市。

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烏克蘭國家核電公司（Energoatom）引述車諾比核電廠人員說法指出，俄軍撤離時，也把2月24日攻佔以來就挾為人質的烏克蘭國民警衛隊成員一併帶走。《衛報》報導此事，但無法證實說法，若屬實也不清楚被帶走的人數多寡。

另據CNN報導，俄羅斯國防部表示，在德法領袖的要求下，他們將於4月1日重新開放馬力波至札波羅熱的疏散走廊，但烏克蘭當局卻指控，撤離車隊3月31日遇到不少阻礙，包括遭俄軍沒收援助物資、擋住公車去路。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，大約還有10萬平民受困馬力波。國際紅十字會也正在準備協助百姓從馬力波平安通行。

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普丁簽署最新法案，要求外國買家4月1日起必須以盧布購買天然氣，如果沒有依約支付款項，契約將被終止。但是，G7、德國及法國都已經拒絕要求，官員認為這是令人無法接受的違約行為，簡直「詐欺」。

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北約及五角大廈都指出，俄軍並未撤離，只是重新集結士兵並且派往頓巴斯。英國國防部情報指出，俄羅斯正從喬治亞重新部署部分軍隊，加強對烏克蘭的攻擊力道，「這些俄軍中，1200至2000人正被重組為3個戰術營隊。」

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）31日晚間在社群網站發文，表示他已經拔掉2名將軍的官銜，並痛斥他們是「反英雄」，「我沒時間對付所有的叛徒」。

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烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，占領車諾比核電廠的俄軍多半已經撤離，並且暗示敵方因輻射疑慮而離開。

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馬力波遭俄軍圍城近月，30日烏軍一架米8（Mi-8）直升機從馬力波起飛撤退時，疑似中了俄軍的埋伏遭到擊落，機上大部分人員罹難，後來傳出亞速營的重要指揮官群有一部份都在該架直升機上，倖存的2人也在墜地後迅速被俄軍或親俄民兵擄獲