快訊／台中婚宴延燒7縣市、不明傳播鏈累計19條　陳時中14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/1）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。昨日本土個案暴增87例，創下今年新高，其中以台中婚宴群聚確診者分布最廣，基隆、雙北、新竹等7縣市都有個案，昨日已展開接觸者匡列採檢，下午指揮中心有望進一步說明。

台中婚宴累計12人確診，足跡多點散發，離島金門也出現首例確診個案。指揮官陳時中表示，婚宴看起來有一個可能的源頭，但從台中直接帶進去的可能性小。醫療應變組副組長羅一鈞補充，個案發病日都集中在3/28~3/30，當中有一名北部南下參加婚宴無症狀個案Ct值29，須二採進行序列比對，看與哪個外地傳播鏈有關。

先前國內累計的不明傳播鏈包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」

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另還有後續增加的「永和家管案、彰化夫妻、松山家庭群聚和台銀孕婦個案、台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警和按摩店員工」，累計19條不明傳播鏈。

昨日陳時中出席小英之友活動時，也曝光疾管署副署長羅一鈞於晚間11時40分告假回家洗衣服的小故事，影片流出後不少人大喊心疼，下午陳時中也有望對此事做出回應。