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全球疫情恐「打掉重練」！　WHO恐怖預測：動物身上現新變種再傳人

▲▼ 英國疫情。（圖／路透）

▲ 許多國家走向與病毒共存。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情進入第3年，由於Omicron病毒對已接種疫苗的族群較為溫和，住院治療人數較低，各國也逐漸重開邊境，但恐怕還不能掉以輕心。科學家正研究多種動物之間流行的新冠病毒，擔心可能傳給人類，引發新變種疫情，甚至導致全球疫情回到原點。

綜合《衛報》、《太陽報》報導，WHO日前警告，各國政府及專家應做好準備面對最壞情況，也就是新冠病毒在動物身上變異後，再傳染給人類的可能性，一旦發生恐怕導致「重置」（reset），使人們非常容易感染新病毒。

WHO於3月30日發布「在2022年結束全球新冠緊急階段計畫」報告，針對病毒未來一年內的演變提出3種預測情境，最樂觀的預測是新變種持續溫和，人類免疫力仍維持在高水平；最悲觀的情境則是出現一種毒性更強、傳染性更強的新變種，導致疫苗效力降低，抵禦重症及死亡的能力迅速減弱，尤其是較為脆弱的族群。

據悉，新冠病毒目前已在29種動物身上發現，包括倉鼠、熊、獅子、老虎、猩猩、鹿、駝鹿及水貂等。專家今年稍早也得出結論指出，加拿大一頭白尾鹿可能將一種新變異株傳染給人類，目前正進行研究，以追蹤這支變異株在野生動物間傳播的情形。

美國明尼蘇達大學研究人員阿利奧塔（Matthew Aliota）也警告，若病毒能在野生動物體內存活，就會成為永遠存在的威脅，有可能再次傳染給人類，在人群中擴散。

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