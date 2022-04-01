俄軍64公里車隊下落不明！　美國防部：他們從未真正完成任務

▲烏克蘭安托諾夫機場以東，可以見到俄軍車隊裝甲托車的南端。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍針對烏克蘭發起侵略行動以後，其集結在烏克蘭首都基輔西本近郊、綿延64公里（40英里）長的俄軍車隊成為眾所矚目的焦點，該車隊由裝甲車、戰車、牽引火砲、油料運補與後勤補給車隊組成。不過目前該俄軍車隊是否還在？對此美國國防部諷刺表示，「他們從未真正完成任務。」

根據《路透社》，美國國防部發言人柯比（John Kirby）於當地時間4月31日被問及俄軍車隊至今是否仍停留在基輔近郊，他回答道，「我甚至不知道俄軍車隊至今是否還存在，他們從未真正完成他們的任務！」

英國國防部的分析，從該俄軍車隊長期以來停留在基輔近郊，可以肯定的是俄軍原先的戰略目標就是要包圍基輔，不過俄軍的攻勢因烏克蘭軍民團結抗敵而反覆受挫，在遭遇烏軍發起多宗的成功反擊行動，可以肯定俄軍未能實現原先包圍基輔的戰略目標。

另外，美軍先前分析該俄軍車隊的主要任務是包括彈藥等的後勤補給，俄軍入侵烏克蘭第一周旋即向基輔挺進，原本外界擔憂該俄軍車隊可能突破烏軍保衛基輔的最後防線，不過該車隊因遭逢烏軍多次襲擊而始終停滯不前，成為俄軍在戰場上困頓的象徵。

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