日本「18歲成年」施行　民法時隔146年變更

▲日本成人年齡由20歲下修至18歲。（圖／免費圖庫pakutaso）



文／中央社記者楊明珠東京1日專電

日本2022年財會年度今天開始，修改後的民法今天起施行，成人年齡由20歲下調至18歲。這是日本規定成人年齡的民法時隔146年變更。

「讀賣新聞」報導，新的民法今天開始實施，成年由20歲下調至18歲，因此18歲民眾如果購買股票、投資信託、貸款等金融商品，不需要父母等監護人同意就可購買。不過，有關禁止抽煙、喝酒、公營賭博等行為，法律仍維持現行不滿20歲禁止的規定。

這是日本民法有關成年的規定時隔146年改變。1876年（明治9年）根據太政官布告，成人的定義是20歲，日本政府現今改變這定義，主要是期盼促進年輕人自立，以利社會的活絡化。

經濟合作暨發展組織（OECD）成員國幾乎都規定「18歲成人」，日本希望與國際的趨勢同步調。舉例來說，18歲的民眾要成為手機訂戶或辦信用卡時，不必父母的同意就能簽署契約。

修改後的民法施行除了有關成年的規定外，依據「成年」與「未成年」而區別的約130項日本法律也自動變成以18歲為標準。有關醫師、會計師、代書士、司法代書等資格從18歲起就可取得。另外，只要年滿18歲，即使沒有法定代理人也可提起民事訴訟。

日本的護照法等與生活有關的各項有年齡要求的法律也隨之改變。例如，以前須年滿20歲才能取得有效期為10年的護照，今天起滿18歲即可。此外，患有「性別認同障礙」的人滿18歲可向法院申請變更性別。

修改前的民法規定，女性結婚年齡是16歲、男性18歲，新民法規定女性結婚年齡由16歲改為同男性的18歲。新民法施行後，選擇國籍的年齡也將下調。舊民法規定，擁有日本和外國雙重國籍的情況下，不滿20歲者需在22歲前，20歲以上者需在2年內選擇一個國籍。新民法施行後，這一年齡標準分別下調2歲。

隨著新的民法施行，新的少年法也從今天起施行。犯案的18、19歲民眾被列為「特定少年」，予以一定程度的嚴罰化。根據舊少年法規定，考慮到少年有更生的可能，禁止媒體報導少年的名字等，但根據新的少年法，18、19歲的「特定少年」如果被起訴，媒體可能將實名報導出來。