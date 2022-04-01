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烏克蘭「最致命女狙神」一夜擊斃3敵兵　俄軍怕到讓她被陣亡

▲▼烏克蘭42歲女狙擊手奧萊娜（Olena Bilozerska）被俄媒報導遭狙殺，她在臉書上發文澄清。（圖／翻攝臉書Олена Білозерська）

▲烏克蘭女狙擊手奧萊娜被俄媒誤報「遭狙殺」，她在臉書上發文澄清。（圖／翻攝臉書Олена Білозерська）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭42歲女狙擊手奧萊娜（Olena Bilozerska）曾在烏東分裂地區頓巴斯（Donbas）抗敵，還有一夜射殺3名親俄份子的戰績，因此被封為「烏克蘭最致命女狙擊手」。俄媒SM News於30日報導，奧萊娜已遭俄軍擊斃，但她31日卻在臉書發文否認死訊，「大家都說這是好兆頭，我現在應該可以很長壽了。」

▲▼烏克蘭42歲女狙擊手奧萊娜（Olena Bilozerska）被俄媒報導遭狙殺，她在臉書上發文澄清。（圖／翻攝臉書Олена Білозерська）

▲奧萊娜發文。（圖／翻攝臉書Олена Білозерська）

SM News報導，俄軍及頓內茨克人民共和國（DPR）部隊在馬力波（Mariupol）狙殺知名烏克蘭狙擊手奧萊娜，還刊出一張身穿迷彩服、別有烏克蘭國旗徽章的遺體照片。

奧萊娜對此表示，這起事件令人難過，因為「敵方拍攝一名女性的遺體，散播到社會上，還說這是知名狙擊手，很有可能是我。死者身分依然未知，但看起來像是一個愛好和平的百姓。」她最近得知，一名立場親烏的好友被敵軍帶回俄羅斯，讓人非常擔心。

▲▼烏克蘭42歲女狙擊手奧萊娜（Olena Bilozerska）被俄媒報導遭狙殺，她在臉書上發文澄清。（圖／翻攝臉書Олена Білозерська）

▲奧萊娜（Olena Bilozerska）2014年就以狙擊手身分上戰場。（圖／翻攝臉書Олена Білозерська）

奧萊娜原本是一名記者，2014年起以志願狙擊手身分參加烏東戰爭，2018年10月開始在海軍陸戰隊服役，並且擔任軍官。

據傳，知名親俄狙擊手伊琳娜（Irina Starikova）在烏俄戰爭期間奪走至少40位平民性命，日前卻被烏軍俘虜。她宣稱，自己在基輔一場戰鬥中受傷，被同袍丟下。

修女改當狙擊手！殘殺40烏克蘭平民　淪傷兵卻被「丟著等死」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

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