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已婚女教授帶他到台灣當性奴！　早稻田處男博士生崩潰求償

▲▼誘惑。（示意圖／達志影像）

▲男博士生控被已婚女指導教授性侵。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵、張靖榕／編譯

日本早稻田大學一名25歲處男在3月25日，以受騷擾之名，將擔任他指導教授的已婚女副教授告上東京地方法院，並求償750萬日元（約新台幣176萬元）。男子揭露，他在2017年至2018年間被女副教授當成性奴，多次被迫發生性行為，甚至還要替女教授當「男傭」，還邀他一同到台灣，繼續在台灣強迫他發生性行為。

日媒引述原告律師聲明指出，這名男子在2014年進入早稻田大學的政治經濟學部，並一直追隨同一名女副教授，持續攻讀碩、博士課程。據這名博士生的說法，女副教授自2017年2月開始，就一直以對待戀人的方式和他相處，甚至還在同年3月，邀約男子一同到台灣出差，並在台灣強迫男子發生性行為。

2人的不倫關係一直持續到2018年夏天。在此期間，2人不僅在參加海外學術會議時同住一室，還曾多次在副教授家中和大學研究室內發生性行為。另外，男子還必須充當女教授的「男傭」，為她接送小孩、輔導小孩作業、準備晚餐等。

由於這名男子之前從未有過性經驗，加上女副教授已婚且已有小孩的身份，讓男子在陷入不倫戀的過程中產生了巨大的罪惡感，不過由於對方是他的指導教授，因此男子非但不敢拒絕對方，甚至還動了自殺的念頭。

不堪所苦的男子在2021年先後向大學的防止騷擾委員會和第三方委員會提出申訴，不過校方卻不斷以「未構成騷擾等違法行為」打發男子，因此他才決定向法院提出訴訟。

早稻田大學25日就此事作出回應，聲稱校方絕不允許校園內出現騷擾等違法事件，因此校內舉辦的2次調查都是中立而公正的；雖然校方截至25日尚未收到法院的訴狀，不過如果法院未來判定相關教師的行為違法，那校方絕對會祭出最嚴厲的處分。

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