烏克蘭「戰地奧斯卡」7大獎項一次看！　炸毀俄軍艦奪最佳影片

▲烏軍過去一個月的戰果,被獎項包裝後再一次吸引人們關注。(圖/翻攝推特「Defence of Ukraine」)

記者張靖榕/綜合外電報導

奧斯卡金像獎3月27日在美國舊金山舉行,威爾史密斯掌打克里斯洛克(Chris Rock)一度轉移全世界焦點,不過善於社群操作的烏克蘭也在29日頒發「2022年烏克蘭奧斯卡獎」,總共頒發7個獎項,包括農民拖拉機「牽走」俄坦克、烏軍精準炸毀俄軍登陸艦的影片等。

烏克蘭從俄烏開戰以來在資訊戰和社群操作方面,持續輾壓俄羅斯,在臉書、推特、YouTube、Telegram等社群成功引起關注,是讓世界持續追蹤俄烏戰況的成功因素之一。這次烏克蘭又搭上今年奧斯卡熱潮,頒發了7個獎項,包括最佳影片、最佳男配角、最佳攝影、最佳歌曲、最佳女主角、最佳製作設計,以及最佳外語片。

得獎名單一覽

最佳影片:伯德揚斯克(Berdyansk)的俄軍戰艦,去你X的

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Picture: Russian Warship, Go F*** Yourself in Berdyansk#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/KyvEc9dwsr — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳女主角:標槍飛彈火燒獸人的震撼演出

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Actress: Javelin for the powerful performance in Burning Orcs#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/IKegeZ4imB — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳男配角:《剽悍記》‧烏克蘭拖拉機

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Supporting Actor: Ukrainian Tractor in The Taming of the Shrew#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/f3LEZ9VATO — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳製作設計:伏擊,烏克蘭軍發射NLAW飛彈

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Production Design: Ambush. From UA Army With NLAW#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/GMPsRI5pny — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳攝影:刺針之吻

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Cinematography: A Kiss From Stinger#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/RNe9uu6iqJ — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳歌曲:卡爾柯夫防空避難所裡,烏克蘭女性們高唱國歌

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Song: Anthem of Ukraine by UA girls in Kharkiv Bomb Shelter#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/L1PVt3ujzq — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳外語片:拜卡無人機,一位土耳其嘉賓的歌聲