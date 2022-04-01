烏軍米8直升機遭俄軍埋伏擊落！　亞速營指揮官傳「多人陣亡」

▲烏軍米8直升機遭擊落。（圖／翻攝推特「MilitaryLand.net」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭東南重要港城馬力波（Mariupol）遭俄軍圍城近月，30日烏軍一架米8（Mi-8）直升機從馬力波起飛撤退時，疑似中了俄軍的埋伏遭到擊落，機上大部分人援罹難，後來傳出亞速營的重要指揮官群有一部份都在該架直升機上，倖存的2人也在墜地後迅速被俄軍或親俄民兵擄獲。

綜合當地媒體報導，由於俄軍重點轉向烏東，加上馬力波已遭圍城將近一個月，烏軍在該城的防守圈每天都在縮小，並出現被俄軍截斷防守圈導致部分烏軍更加孤立的情況。

烏軍30日進行撤離行動，據報4架米8直升機在重重包圍的俄軍之中成功飛進馬力波，載運傷員和指揮官群離開時，其中一架卻遭到俄軍飛彈伏擊，在馬力波南邊市郊的里巴茨克（Rybatske）墜毀。照片顯示米8直升機已經撞成廢鐵，機上物品噴散一地，人員屍體清楚可見，部分遺體上還有明顯的急救痕跡，代表直升機應是協助傷兵時遭擊落。

▲亞速營指揮官傳陣亡，但細看照片疑點多。（圖／翻攝推特「Julian Röpcke」）

記者羅普克（Julian Röpcke）表示，墜機傷亡人員中，疑似包含了大部分亞速營的指揮官。撤離機隊中一名成功逃出的人員表示，4架米8直升機在30日清晨5點降落在馬力波港口，撤離時只有其中一架被鎖定擊落。

目前消息尚未得到烏、俄官方證實。根據流出的照片顯示，烏軍遺體臉部遭馬賽克處理，畫面下方配上亞速營指揮官的證件照，就像許多為向外界證明傷亡人員身分的照片一樣；然而細看可以發照片疑為P圖，真實性有待驗證。

Russian forces downed Ukrainian Mi-8 helicopter near #Mariupol. It seems Ukrainians attempted to evacuate wounded from the city. The helicopter made it in, but was downed on the way back. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/9ehi5SuDMQ — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 31, 2022

羅普克指出，機上大約15人罹難，2人被俄軍或親俄民兵擄獲，其餘3架直升機共45人則成功逃出。

俄羅斯在2014年將克里米亞「劃歸」之後，烏克蘭各地民族愛國分子紛紛組織成準軍事組織，但因與政府無直接關係難以控制，因此被政府收編管理，亞速營就是其中之一。亞速營在俄羅斯境內宣傳被指是「新納粹主義分子」，也是俄軍企圖消滅的目標。