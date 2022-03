烏軍米8直升機遭俄軍埋伏擊落！　亞速營指揮官傳「多人陣亡」

▲烏軍米8直升機遭擊落。(圖/翻攝推特「MilitaryLand.net」)

記者張靖榕/綜合外電報導

烏克蘭東南重要港城馬力波(Mariupol)遭俄軍圍城近月,30日烏軍一架米8(Mi-8)直升機從馬力波起飛撤退時,疑似中了俄軍的埋伏遭到擊落,機上大部分人援罹難,後來傳出亞速營的重要指揮官群有一部份都在該架直升機上,倖存的2人也在墜地後迅速被俄軍或親俄民兵擄獲。

綜合當地媒體報導,由於俄軍重點轉向烏東,加上馬力波已遭圍城將近一個月,烏軍在該城的防守圈每天都在縮小,並出現被俄軍截斷防守圈導致部分烏軍更加孤立的情況。

烏軍30日進行撤離行動,據報4架米8直升機在重重包圍的俄軍之中成功飛進馬力波,載運傷員和指揮官群離開時,其中一架卻遭到俄軍飛彈伏擊,在馬力波南邊市郊的里巴茨克(Rybatske)墜毀。照片顯示米8直升機已經撞成廢鐵,機上物品噴散一地,人員屍體清楚可見,部分遺體上還有明顯的急救痕跡,代表直升機應是協助傷兵時遭擊落。

▲亞速營指揮官傳陣亡,但細看照片疑點多。(圖/翻攝推特「Julian Röpcke」)

記者羅普克(Julian Röpcke)表示,墜機傷亡人員中,疑似包含了大部分亞速營的指揮官。撤離機隊中一名成功逃出的人員表示,4架米8直升機在30日清晨5點降落在馬力波港口,撤離時只有其中一架被鎖定擊落。

目前消息尚未得到烏、俄官方證實。根據流出的照片顯示,烏軍遺體臉部遭馬賽克處理,畫面下方配上亞速營指揮官的證件照,就像許多為向外界證明傷亡人員身分的照片一樣;然而細看可以發照片疑為P圖,真實性有待驗證。

Russian forces downed Ukrainian Mi-8 helicopter near #Mariupol. It seems Ukrainians attempted to evacuate wounded from the city. The helicopter made it in, but was downed on the way back. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/9ehi5SuDMQ