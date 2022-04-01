　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏軍米8直升機遭俄軍埋伏擊落！　亞速營指揮官傳「多人陣亡」

▲▼亞速營指揮官傳陣亡，但照片疑點多。（圖／翻攝推特「Julian Röpcke」）

▲烏軍米8直升機遭擊落。（圖／翻攝推特「MilitaryLand.net」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭東南重要港城馬力波（Mariupol）遭俄軍圍城近月，30日烏軍一架米8（Mi-8）直升機從馬力波起飛撤退時，疑似中了俄軍的埋伏遭到擊落，機上大部分人援罹難，後來傳出亞速營的重要指揮官群有一部份都在該架直升機上，倖存的2人也在墜地後迅速被俄軍或親俄民兵擄獲。

綜合當地媒體報導，由於俄軍重點轉向烏東，加上馬力波已遭圍城將近一個月，烏軍在該城的防守圈每天都在縮小，並出現被俄軍截斷防守圈導致部分烏軍更加孤立的情況。

烏軍30日進行撤離行動，據報4架米8直升機在重重包圍的俄軍之中成功飛進馬力波，載運傷員和指揮官群離開時，其中一架卻遭到俄軍飛彈伏擊，在馬力波南邊市郊的里巴茨克（Rybatske）墜毀。照片顯示米8直升機已經撞成廢鐵，機上物品噴散一地，人員屍體清楚可見，部分遺體上還有明顯的急救痕跡，代表直升機應是協助傷兵時遭擊落。

▲▼亞速營指揮官傳陣亡，但照片疑點多。（圖／翻攝推特「Julian Röpcke」）

▲亞速營指揮官傳陣亡，但細看照片疑點多。（圖／翻攝推特「Julian Röpcke」）

記者羅普克（Julian Röpcke）表示，墜機傷亡人員中，疑似包含了大部分亞速營的指揮官。撤離機隊中一名成功逃出的人員表示，4架米8直升機在30日清晨5點降落在馬力波港口，撤離時只有其中一架被鎖定擊落。

目前消息尚未得到烏、俄官方證實。根據流出的照片顯示，烏軍遺體臉部遭馬賽克處理，畫面下方配上亞速營指揮官的證件照，就像許多為向外界證明傷亡人員身分的照片一樣；然而細看可以發照片疑為P圖，真實性有待驗證。

羅普克指出，機上大約15人罹難，2人被俄軍或親俄民兵擄獲，其餘3架直升機共45人則成功逃出。

俄羅斯在2014年將克里米亞「劃歸」之後，烏克蘭各地民族愛國分子紛紛組織成準軍事組織，但因與政府無直接關係難以控制，因此被政府收編管理，亞速營就是其中之一。亞速營在俄羅斯境內宣傳被指是「新納粹主義分子」，也是俄軍企圖消滅的目標。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
彰化驚見「滿地衣服」蓋滿籃球場　網看15秒影片傻：人體蒸發？
羅一鈞深夜突請假！陳時中一聽原因「眼淚快掉下來」：對他很抱歉
冷氣團亂清明！今起越晚越冷下探12度　2好2壞「春寒料峭」
半導體殺爆美股！道瓊尾盤重挫550點　台積電ADR跌2.31
快訊／花蓮慈濟大學凌晨宣布教師確診　緊急清消遠距教學10天
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登：普丁已自我隔離　並開除幕僚「軟禁在家」

烏克蘭「戰地奧斯卡」7大獎項一次看！　炸毀俄軍艦奪最佳影片

半導體殺爆美股！道瓊尾盤重挫550點　台積電ADR跌2.31%

烏軍米8直升機遭俄軍埋伏擊落！　亞速營指揮官傳「多人陣亡」

美國是否邀台參與印太經濟架構　戴琪回應了

舊手機突破俄羅斯「鐵幕」　俄網友上傳當地生活點滴

拜登下令：每天釋出100萬桶「戰略儲油」為時6個月

義大利總理：普丁認為俄烏停火條件尚未成熟

國際火線／冷戰諜魂：普丁大帝的崛起

俄士兵「車諾比禁區」挖戰壕！急送白俄搶救　他曝：只剩短暫餘生

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

小黃刷卡機車！撞歪後照鏡　騎士幫調反被運將搖窗開罵

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！　「現場照曝光」…2年戀修正果

拜登：普丁已自我隔離　並開除幕僚「軟禁在家」

烏克蘭「戰地奧斯卡」7大獎項一次看！　炸毀俄軍艦奪最佳影片

半導體殺爆美股！道瓊尾盤重挫550點　台積電ADR跌2.31%

烏軍米8直升機遭俄軍埋伏擊落！　亞速營指揮官傳「多人陣亡」

美國是否邀台參與印太經濟架構　戴琪回應了

舊手機突破俄羅斯「鐵幕」　俄網友上傳當地生活點滴

拜登下令：每天釋出100萬桶「戰略儲油」為時6個月

義大利總理：普丁認為俄烏停火條件尚未成熟

國際火線／冷戰諜魂：普丁大帝的崛起

俄士兵「車諾比禁區」挖戰壕！急送白俄搶救　他曝：只剩短暫餘生

陳時中料6月宣布參選台北市長　本人親回1句話

「博士生學霸」8年畢不了業　騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

完整接種疫苗旅客自4月1日起可免隔離入新加坡　新航和酷航全面開放訂位

年輕人、低收族群收入問題大！　陸前高官神回：閒置的房子租出去

韓劇女主都換上瀏海髮型！4款範本適合臉型公開　金世正S型最不挑人

陳庭妮「無預警發現求婚」：氣死了，被我媽暴雷！　胡宇威笑曝對話

美國農產品及食品展示會上 5大州代表與近百家南臺灣業者面對面洽談

李亮瑾40歲驚喜懷2寶！　首曬3月孕肚照…產檢醫「真的很幸運」

單日飆87例！醫曝最可怕的還沒來　自助婚宴讓防疫趨近零

拜登：普丁已自我隔離　並開除幕僚「軟禁在家」

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

國際熱門新聞

俄2架戰機掛核彈　入侵瑞典領空

陰莖「注射古柯鹼」慘發黑腫爛　 醫嘆：只能切掉

俄軍車諾比禁區挖壕　送白俄搶救

「20cm姐夫」玩太嗨卡住　她慘送醫

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

處男博士淪性奴！遭教授硬上還要兼任男傭

半導體殺爆美股！　道瓊尾盤重挫550點

舊手機突破俄羅斯鐵幕　俄網友上傳生活點滴

拜登下令：每天釋出100萬桶戰略儲油

國際火線／冷戰諜魂：普丁大帝的崛起

烏軍直升機遭擊落！　亞速營指揮官傳「多人陣亡」

義大利總理：普丁認為停火條件尚未成熟

日本關東發生規模4.7地震　東京多區域猛搖

美是否邀台參與印太經濟架構　戴琪回應了

更多熱門

相關新聞

舊手機突破俄羅斯鐵幕　俄網友上傳生活點滴

舊手機突破俄羅斯鐵幕　俄網友上傳生活點滴

俄羅斯總統普廷派兵侵略烏克蘭後，美社群平台紛紛封鎖或限制俄網友權限。莫斯科也通過假新聞法，限制國內媒體管道。俄國網友意外發現多年未更新軟體的舊手機可以突破鐵幕。

義大利總理：普丁認為停火條件尚未成熟

義大利總理：普丁認為停火條件尚未成熟

國際火線／冷戰諜魂：普丁大帝的崛起

國際火線／冷戰諜魂：普丁大帝的崛起

俄2架戰機掛核彈　入侵瑞典領空

俄2架戰機掛核彈　入侵瑞典領空

失去95%地區控制　馬力波、頓巴斯快淪陷了！

失去95%地區控制　馬力波、頓巴斯快淪陷了！

關鍵字：

俄烏戰爭俄羅斯烏克蘭馬力波Mariupol亞速營

讀者迴響

熱門新聞

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

孫藝真、玄彬婚宴菜色曝光！祭出「高級魚子醬」韓網驚呆

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

俄2架戰機掛核彈　入侵瑞典領空

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面