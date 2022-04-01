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美國是否邀台參與印太經濟架構　戴琪回應了

▲▼美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

▲美國貿易代表戴琪未對邀台入印太經濟架構給予正面回覆。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓31日專電

美國貿易代表戴琪今天未回應是否邀請台灣參與印太經濟架構。她表示，與台灣和其他有興趣參與的夥伴對話仍在進行，尚未就成員資格做出決定。美參議員梅南德茲指出，若排除台灣將錯失良機。

戴琪（Katherine Tai）今天出席美國聯邦參議院財政委員會一場關於美國貿易政策的聽證會。梅南德茲（Bob Menendez）在質詢時指出，台灣是美國關鍵貿易夥伴，與美國的戰略與經濟安全密切相關，尤其在半導體方面。台灣是太平洋經濟共同體的關鍵利益相關者，是充滿活力、尊重法治的民主體制，正是美國應努力達成高標準貿易協定的合作伙伴類型。

梅南德茲詢問戴琪對台灣提出希望參與印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）有何回應時，戴琪首先認同梅南德茲的看法指出，台灣是美國的重要貿易與合作夥伴。她也特別強調美台去年重啟閒置5年之久的貿易暨投資架構協定（TIFA）。

至於是否邀請台灣參與印太經濟架構，戴琪未正面回應。她表示，印太經濟架構是仍在制定中的架構，必須反映所有人與利益相關者的觀點，美方正與有興趣參與架構的各方進行對話，但目前尚未做出任何決定。

儘管戴琪表示尚未做出決定，但梅南德茲認為這意味美方不會邀請台灣參與，這將錯失良機。他期望行政部門能考慮邀請台灣，在雙邊基礎上擴大利益。

美國聯邦眾議院196位跨黨派眾議員昨天致函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與戴琪，呼籲邀請台灣參與印太經濟架構。

議員們在信函中強調，台灣應優先受邀參與印太經濟架構，納入台灣能向外界發出清楚訊號，亦即「美國與盟友夥伴站在一起，不會被中國霸凌」。有鑒於俄羅斯與烏克蘭情勢，美國更應清楚展現對台灣的支持。

根據白宮2月公布的印太戰略文件，印太經濟架構預計在今年初啟動，目的是推廣高標準貿易行為、管理數位經濟、改善供應鏈韌性與安全、推動透明及高標準基礎建設投資及打造數位連結。這架構將加強美國與印太的經濟連結，並對區域共享機會做出貢獻。議員們在信函中強調，台灣應優先受邀參與印太經濟架構，納入台灣能向外界發出清楚訊號，亦即「美國與盟友夥伴站在一起，不會被中國霸凌」。有鑒於俄羅斯與烏克蘭情勢，美國更應清楚展現對台灣的支持。

根據白宮2月公布的印太戰略文件，印太經濟架構預計在今年初啟動，目的是推廣高標準貿易行為、管理數位經濟、改善供應鏈韌性與安全、推動透明及高標準基礎建設投資及打造數位連結。這架構將加強美國與印太的經濟連結，並對區域共享機會做出貢獻。

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