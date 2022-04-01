　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星巴克今快閃抽6杯免費咖啡　4天連假全品項第2杯半價

記者黃翊婷／綜合報導

清明節4天連假即將到來，星巴克除了在今日（1日）推出「快閃戳戳樂」活動，會員有機會抽中最大獎6杯免費中杯咖啡；此外，4天連假期間（4月2日至4月5日）還有全品項第二杯半價的優惠，不是會員也可以享有優惠！

▲愚人節優惠,星巴克。（圖／各業者提供）

▲星巴克4月1日推出「快閃戳戳樂」活動。（圖／業者提供）

星巴克金星會員（年消費至少達到5880元）4月首場活動就在愚人節（1日）展開，今日金星級會員以一顆金星參與戳戳樂，就有機會獲得最大獎「6杯免費中杯咖啡」，其他還有「2杯免費中杯咖啡」等獎項，每個星禮程帳號最多可玩6次。4月14日當天至門市消費，可獲贈雙倍星星，以及於4月18日當週起可獲得6張免費客製化配料券，包括奶類、濃縮咖啡、風味糖漿、佐料類等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不是會員的民眾也不用失望，清明節4天連假期間（4月2日至4月5日），星巴克推出「春遊散步優惠」，全品項第二半價，只要在活動期間購買兩杯大杯（含）以上的相同容量、風味、冰熱飲料，就能享有優惠。單筆交易最高限購4杯，但不適用於車道銷售、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

除了星巴克推出愚人節快閃活動之外，連鎖茶飲「萬波」也在4月1日當天推出快閃商品「結冰水」，強調「使用三道過濾的飲用水裝進手搖杯，加入滿滿的冰塊，零熱量不含咖啡因」，而且冰塊固定、甜度僅有無糖選項，不開放加料，絕對是真真實實的水，單杯售價10元，不是開玩笑，是認真販售。

▼萬波愚人節的快閃商品是結冰水。（圖／業者提供）

▲愚人節優惠,星巴克。（圖／各業者提供）

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷氣團亂清明！今起越晚越冷下探12度　2好2壞「春寒料峭」

台大醫2關鍵研判「疫情比去年萬華嚴重」　坦言類普篩不可能清零

不斷更新／花蓮慈濟大學凌晨宣布教師確診　10縣市32校停課

星巴克今快閃抽6杯免費咖啡　4天連假全品項第2杯半價

人夫應酬酒醉失聯整晚…太座暴怒賞他「怨氣早餐」　對話截圖笑翻

PTT表特最神帳號！4字標題「短髮正妹」10張照片網狂朝聖：夭壽猛

彰化驚見「滿地衣服」蓋滿籃球場　網看15秒影片傻：人體蒸發？

快訊／花蓮慈濟大學「教師確診」疫情擴大　全校改採遠距教學10天

羅一鈞深夜突請假「沒辦法開會」！原因曝光網友超心疼

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

小黃刷卡機車！撞歪後照鏡　騎士幫調反被運將搖窗開罵

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！　「現場照曝光」…2年戀修正果

冷氣團亂清明！今起越晚越冷下探12度　2好2壞「春寒料峭」

台大醫2關鍵研判「疫情比去年萬華嚴重」　坦言類普篩不可能清零

不斷更新／花蓮慈濟大學凌晨宣布教師確診　10縣市32校停課

星巴克今快閃抽6杯免費咖啡　4天連假全品項第2杯半價

人夫應酬酒醉失聯整晚…太座暴怒賞他「怨氣早餐」　對話截圖笑翻

PTT表特最神帳號！4字標題「短髮正妹」10張照片網狂朝聖：夭壽猛

彰化驚見「滿地衣服」蓋滿籃球場　網看15秒影片傻：人體蒸發？

快訊／花蓮慈濟大學「教師確診」疫情擴大　全校改採遠距教學10天

羅一鈞深夜突請假「沒辦法開會」！原因曝光網友超心疼

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

冷氣團亂清明！今起越晚越冷下探12度　2好2壞「春寒料峭」

烏軍米8直升機遭俄軍埋伏擊落！　亞速營指揮官傳「多人陣亡」

台大醫2關鍵研判「疫情比去年萬華嚴重」　坦言類普篩不可能清零

不斷更新／花蓮慈濟大學凌晨宣布教師確診　10縣市32校停課

星巴克今快閃抽6杯免費咖啡　4天連假全品項第2杯半價

美國是否邀台參與印太經濟架構　戴琪回應了

人夫應酬酒醉失聯整晚…太座暴怒賞他「怨氣早餐」　對話截圖笑翻

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛饒舌歌手：是的，我有穩定交往男友

Selina鮮肉男友「無罩正臉終於曝光」！　黃子佼慶生PO照遭捕獲

PTT表特最神帳號！4字標題「短髮正妹」10張照片網狂朝聖：夭壽猛

罹癌男為抗痛卻染毒癮5年　截雙腿再振作出征殘奧滑雪

生活熱門新聞

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

不斷更新／全台31校停課！9縣市爆師生確診

即／桃園某電子大廠員工確診　衛生局急採809人

12星座「人生轉捩點」要到了　命理師曝關鍵

即／台中林酒店休館！今80間訂房全退

和碩蔡進國遇山難　山友熱議「保命神器」必買

桃園4例確診　停課名單一次看

花蓮慈濟大學教師確診　全校緊急清消

日本尪好市多搬2箱「家鄉味」　他擺1姿勢人妻秒懂

台中喜宴10確診海量足跡　急發3.6萬細胞簡訊

更多熱門

相關新聞

星巴克4／1戳戳樂免費送6杯咖啡

星巴克4／1戳戳樂免費送6杯咖啡

星巴克結束了優惠滿滿的3月生日慶，宣布從4月份將開啟每週專屬星禮程不同等級的會員回饋活動，深化主顧客客群，其中在4／1當天推出「快閃戳戳樂」活動，請會員拿出一顆星來戳一下，有機會獲得最大獎「6杯免費中杯咖啡」，只不過僅限金星會員玩，但別忘記4天春假還有全品項「第二杯半價」優惠，不用是會員也可以喔。

確診者再現星巴克　提早打烊消毒

確診者再現星巴克　提早打烊消毒

星巴克狂祭買1送1「為啥不降價賣？」專家曝關鍵原因

星巴克狂祭買1送1「為啥不降價賣？」專家曝關鍵原因

確診者至星巴克　該店暫停營業

確診者至星巴克　該店暫停營業

星巴克3／29看身分證買一送一

星巴克3／29看身分證買一送一

關鍵字：

星巴克

讀者迴響

熱門新聞

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

孫藝真、玄彬婚宴菜色曝光！祭出「高級魚子醬」韓網驚呆

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

10年摯友孔曉振接孫藝真捧花　「玄彬前女友」河智苑到場了

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面