星巴克今快閃抽6杯免費咖啡　4天連假全品項第2杯半價

記者黃翊婷／綜合報導

清明節4天連假即將到來，星巴克除了在今日（1日）推出「快閃戳戳樂」活動，會員有機會抽中最大獎6杯免費中杯咖啡；此外，4天連假期間（4月2日至4月5日）還有全品項第二杯半價的優惠，不是會員也可以享有優惠！

▲星巴克4月1日推出「快閃戳戳樂」活動。（圖／業者提供）

星巴克金星會員（年消費至少達到5880元）4月首場活動就在愚人節（1日）展開，今日金星級會員以一顆金星參與戳戳樂，就有機會獲得最大獎「6杯免費中杯咖啡」，其他還有「2杯免費中杯咖啡」等獎項，每個星禮程帳號最多可玩6次。4月14日當天至門市消費，可獲贈雙倍星星，以及於4月18日當週起可獲得6張免費客製化配料券，包括奶類、濃縮咖啡、風味糖漿、佐料類等。

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不是會員的民眾也不用失望，清明節4天連假期間（4月2日至4月5日），星巴克推出「春遊散步優惠」，全品項第二半價，只要在活動期間購買兩杯大杯（含）以上的相同容量、風味、冰熱飲料，就能享有優惠。單筆交易最高限購4杯，但不適用於車道銷售、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

除了星巴克推出愚人節快閃活動之外，連鎖茶飲「萬波」也在4月1日當天推出快閃商品「結冰水」，強調「使用三道過濾的飲用水裝進手搖杯，加入滿滿的冰塊，零熱量不含咖啡因」，而且冰塊固定、甜度僅有無糖選項，不開放加料，絕對是真真實實的水，單杯售價10元，不是開玩笑，是認真販售。

▼萬波愚人節的快閃商品是結冰水。（圖／業者提供）