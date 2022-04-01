PTT表特最神帳號！4字標題「短髮正妹」10張照片網狂朝聖：夭壽猛

▲PTT一名網友的推文總是被推爆。（圖／翻攝PTT）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多知名藝人、網美都因被網友轉PO到PTT論壇表特版（Beauty）而爆紅，許多網友也會將自認的正妹或自己本人PO上表特測試，看看是否符合網友們的審美。久而久之，有些專業推薦人的ID帳號變成為網友必定朝聖的文章，近日一名最神網友再次PO文，瞬間讓網友朝聖直呼「臉漂亮身材又好，太猛啦！」

PTT網友（AmedRosario）日前在表特版上以「[正妹] 台灣 短髮」為題發文，內文無文字，僅有10張照片，卻讓文章被推至熱門榜單。10張照片中，分別也有甜美可愛、氣質、泳衣、性感等各種方面，瞬間讓幾百人留言朝聖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網友紛紛跪求正妹的IG。（圖／翻攝PTT，下同）



網友看完紛紛留言，「女家糸合手戈」、「看前兩張本來要噓」、「Door plz」、「哇靠太猛了吧」、「果然是圖王」、「蛤？什麼短髮？」「看到推文數就知道不單純」、「又大又可愛，無人能敵了吧」、「到底是吃什麼長大的…」「國中學妹的確真材實料」、「這ID文幾乎都優質」、「我好了，謝謝你為和平做出的貢獻」、「現在一堆瘦又大的，夭壽」。

據悉，該名正妹的IG帳號名稱為Sin（帳號為ya6767），有2.4萬人追蹤，時常分享外出旅遊、美食及寵物相關的生活照片。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完