舊手機突破俄羅斯「鐵幕」　俄網友上傳當地生活點滴

▲俄羅斯當地商場情況。（圖／路透社）

文／中央社



俄羅斯總統普廷派兵侵略烏克蘭後，美社群平台紛紛封鎖或限制俄網友權限。莫斯科也通過假新聞法，限制國內媒體管道。俄國網友意外發現多年未更新軟體的舊手機可以突破鐵幕。

住在俄羅斯第二大城聖彼得堡（St. Petersburg）的娜妲莉（Natalia）告訴美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），本月稍早她點開手機上的短影音分享平台TikTok，結果只看得到國內上傳的影片，對於俄國以外的地區發生的事，一律都看不到。能追蹤到的只有俄國的部落客。

中國字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok自發性限制俄國用戶只能看到從國內上傳的短影音。

為了保持和外界的聯繫，24歲的娜妲莉拾起手邊的舊手機，裡面的app已經好久沒有更新了。

她點開手機裡的app，「我第一眼看到的是，我想，有點像是TikTok網紅艾迪森芮伊（Addison Rae）的舞蹈。典型的美國TikTok。我像是『太棒了，我們進去了』。我壓根沒想到要開一個頻道，我只是滑著手機，高興著我的影片終於回來了。」

娜妲莉很快就發現外頭的世界，包括旅居海外的俄僑在社群媒體上議論紛紛莫斯科對烏克蘭展開「特殊軍事行動」後，西方國家祭出空前的制裁對俄國的衝擊如何。

由於莫斯科近來打壓媒體管道，海外貼文無法獲得回應。而在俄國通過新法禁止假新聞後，不少在俄羅斯的獨立媒體和國際記者不是被迫停刊，就是離開俄國。

娜妲莉自認英文能力還不錯，可以向外界傳達俄國境內的情況。她開了一個匿名帳號，上傳俄國日常的影片稱為「鐵幕最新」（Iron Curtain Updates），很快地就吸引到數以千計的點閱。

她在最新的一則影片中說道：「現在搭乘大眾運輸工具禁止戴口罩。這麼做顯然是為了有利臉部辨識，特別是針對那些參加抗議活動的人。」

一個獨立監督團體表示，自從2月24日俄入侵烏以來，莫斯科當局已逮捕超過1萬5000名抗議侵略行動的民眾。

娜妲莉在另一則報導中表示，俄國在內很多國家都有緊急簡訊通知服務。但現在俄國政府利用這項服務告訴民眾，如果發現散播關於俄國軍事行動的不實資訊，請他們通知當局。娜妲莉說，「我們以為告密行為是很久以前的過去，沒想到現在又捲土重來」。

娜妲莉也說，西方的制裁行動尚未大幅改變大多數俄國人的日常生活。至少到目前還沒有。

「在制裁開始時，年輕的一代因為Zara和麥當勞關門而抓狂，不過，這大多是在大城市的年輕人。不過，我們家鄉的人，他們一生只去過一次麥當勞，那是在他們去聖彼得堡的時候。」

和俄國很多其他年輕人一樣，娜妲莉只經歷過普廷的統治。她說，她在影片中的遣詞用字都小心翼翼，避免在當局通過最新的「假新聞」法後惹上麻煩。她的目標是扮演俄羅斯國內民眾和外面世界的橋樑。

娜妲莉指出，外國組織封鎖在俄國的服務，或者禁止俄國民眾參與國際活動，正好稱了莫斯科當局的心。

然而，她也發現隨著莫斯科日益遭國際孤立，未來將難以逆料。「過去一個月我發現，當跌到谷底時，你會想『嗯，情況不會再更糟時』，只會再度惡化。所以，我不預測未來。我只有盼望。」

▼不少外企紛紛退出俄羅斯市場。（圖／路透社）