彰化驚見「滿地衣服」蓋滿籃球場　網看15秒影片傻：人體蒸發？

▲網友在彰化二林看到滿地的衣服堆滿3個球場。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

薩諾斯彈響指？有網友在彰化二林鎮廣東巷路旁發現大量的衣物被攤開放置於球場地上，由於畫面太過壯觀，嚇得他立刻拿起手機拍下15秒的沿路畫面PO網詢問，讓不少網友看完嘖嘖稱奇，也有人開始猜測這些衣物到底要用來幹嘛。

有網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬)」PO出一段影片，標記地點為「彰化二林」詢問，「這是什麼意思？」影片顯示，原PO疑似坐在交通工具上拍攝，移動速度不慢，因此短短15秒橫跨3個籃球場的距離，卻也將滿地的衣物拍攝下來。

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▲許多網友看到滿地衣物瞬間聯想到人憑空消失的電影、動漫或遊戲畫面。（圖／翻攝爆料公社）



▲該球場平時的狀態。（圖／翻攝Google地圖）



網友看完紛紛留言，「被西魯襲擊後的鄉鎮」、「應該是薩諾斯剛剛在彰化彈指」、「原來不只SOD，七龍珠也是真的」、「好認真，每一件都有攤開鋪平耶」、「鬼線東京DLC，鬼線二林」、「這個借籃球場曬衣服有寫企劃書嗎」、「這個我知道，前幾天東京也是這樣，可怕」、「藝術，從高空看下來是一幅畫」。

也有當地人及專業的網友出面解答，認為這是舊衣回收站內的衣服濕掉而拿出來曬乾，「二林廣興里，昨天經過有看到」、「彰化舊衣回收站常看到阿～曬整地的」、「衣服回收有錢，就跟酒瓶一樣有押金，可能是衣服濕掉拿出來曬乾，回收一定要收乾的，以上是跟清潔隊的朋友聊過的」、「地很熱，這樣曬衣服真的很乾」、「這個是回收回來的衣服因為下雨受潮，所以全都拿出來曬太陽，附近就是舊衣回收工廠」。

藍天明 發表於爆料公社（官方粉專專屬 這是什麼意思？ #二林 由爆料公社發佈於 2022年3月30日 星期三

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