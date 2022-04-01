台大醫2關鍵研判「疫情比去年萬華嚴重」　坦言類普篩不可能清零





▲陳時中基隆類普篩，防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

基隆疫情爆發一週，累積個案已經來到91案，指揮中心與基隆市府決定實施類普篩，指揮官陳時中強調，如果計畫成功，未來區域防堵可沿用此模式；另目前疫情狀況也還不到放棄清零的決定點。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，普篩雖然可有部分防堵、限制疫情擴散，但是現階段已經慢了，要靠這個措施控制住疫情「有困難」，不太可能扭轉乾坤、甚至清零。

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▲3/31基隆銀河小吃傳播鏈個案整理。（圖／指揮中心提供）

基隆群聚從最初小吃店、員警，逐漸已經擴散到校園等多點爆發，短短一週累積個案來到91例。陳時中30日下午前往基隆市政府討論防疫措施，並宣布將實施類普篩政策。31日記者會中進一步說明，這次基隆要做的是更廣泛篩檢，不用經過醫師診斷就直接到基層去發給，盡早找出陽性個案，再從那些點再做進一步疫調跟匡列，希望經過反覆運作把更多病人及早找出。陳時中也認為，這個試辦計畫若成功，將來區域防堵就可以沿用這樣的模式。

相關計畫基隆市還在擬定，基隆市長林右昌指出，執行面上並不是也絕對不可能把基隆市37萬市民全部篩一遍，而是如何努力達到一個比例。初步方向上應該是以「自願性參與為主，組織性安排為輔」。

黃立民受訪表示，普篩的目的就是找出病人，限制活動、提高警覺，讓疾病不要再傳出去，相關前提則是地區明確、檢測越敏感、篩檢的人越多越好，而且，要在短時間之內完成。

黃立民坦言，不期待類普篩對疫情防堵有太大幫助，雖然可能減少感染，但要達到扭轉乾坤、清零可說是不可能。基隆疫情和去年萬華有點類似，已經發生一段時間，但是萬華疫情還相對集中，國內疫情不僅基隆，已經是多點爆發，比較不樂觀，再加上清明連假又是另一個風險。

但是說到要和病毒共存，黃立民也直言「還沒有這樣的條件」，他解釋，想要共存首先要滿足「藥物準備充足」以及「疫苗覆蓋率高」兩要件，台灣目前都不夠，所以戰略上也只能先撐著，至少要觀察一個月。至於民眾現在可以做的，黃立民重申，仍然要回到最基本，打疫苗、洗手、戴口罩，這些最有效，也應該減少公共聚集。

▲3/31基隆銀河小吃傳播鏈關聯。（圖／指揮中心提供）