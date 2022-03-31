俄士兵「車諾比禁區」挖戰壕！急送白俄搶救　他曝：只剩短暫餘生

▲俄士兵闖「車諾比禁區」挖戰壕，被緊急後送白俄羅斯，他爆料：「只剩短暫的餘生」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯2月24日正式入侵烏克蘭，並迅速攻佔車諾比核電廠，沒想到3月31日有多家外媒報導，俄軍正在從車諾比撤往白俄羅斯。一名車諾比員工在臉書表示，有多名俄軍士兵被送到白俄羅斯的輻射治療中心，並狠酸「在紅色森林挖夠壕溝了嗎，X子，在你短暫的餘生中，好好忍受（被輻射汙染的後遺症）吧」。

一名烏克蘭禁區管制機構委員、車諾比核電廠員工31日在臉書發文，他引述白俄羅斯媒體消息，有多位俄軍士兵被送進戈梅利的輻射治療中心，接著說「在紅色森林挖夠壕溝了嗎，X子，在你短暫的餘生中，好好忍受吧」。

他還說，「處理這個土地（紅色森林）必須遵守規則，因為輻射傷害與你的地位或階級無關，如果你下命令時有最基本的智商，就可以避免這些後果」，甚至嘲笑這些俄羅斯佔領軍來自「猿猴之地」。

▲車諾比方圓數十平方公里的樹林被輻射汙染，至今仍是世界上核汙染最嚴重的地區之一。（圖／達志影像／美聯社）

車諾比核電廠1986年發生核災後，大量輻射汙染了方圓數十平方公里的松樹林，由於松樹吸收過量輻射死亡後呈現棕紅色，該區域因此被人稱為「紅色森林」，儘管歷經多次的鏟土除汙，仍為世界上核汙染最嚴重的地區之一，除了禁止一般民眾進入外，連核電廠的員工也被禁止進入，避免發生生命危險。

另據《路透社》報導，有2名車諾比核電廠員工透露，他們看見俄軍在沒有穿戴任何防護措施的情況下，開著坦克經過充滿大量輻射的「紅色森林」區，車隊移動時揚起了一大團塵土，讓許多安全感應裝置都顯示輻射值超標，讓他們相當震驚，吸入大量放射性物質無疑是在自殺。

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