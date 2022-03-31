俄2架戰機「掛核彈」入侵瑞典領空！戰機緊急升空　直逼核戰邊緣

▲俄羅斯2日出動4架戰機侵犯瑞典領空，其中2架戰機竟然攜有核彈。（圖／翻攝自瑞典國防軍官網）

記者趙蔡州／綜合報導

瑞典2日遭4架俄羅斯戰機侵犯領空，如今爆出當時俄機竟攜有核彈，令人無法置信地球曾離核戰如此接近。瑞典軍事戰略專家表示，這是俄羅斯發出的威懾訊號，因為俄羅斯2月底才警告，若芬蘭或瑞典試圖加入北約，很有可能會面臨軍事後果。

據悉，俄羅斯總統普丁1日發出警告，若瑞典或芬蘭試圖加入北約，俄羅斯將展開軍事行動。不料瑞典軍方2日證實，有2架Su-27戰機、2架Su-24攻擊機入侵哥特蘭島（Gotland）東部領空約1分鐘，瑞典空軍立刻派出JAS-39獅鷲戰機攔截，經過評估後認為俄軍是故意進行這種入侵行為。

瑞典媒體《TV4 Nyheterna》報導，當時4架俄軍戰機是從俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）基地起飛，其中2架Su-24攻擊機還攜有核彈。前瑞典國防大學戰略教師、退役瑞典國防軍中校林恩表示，這次行動是俄羅斯給瑞典的威攝訊號，「俄羅斯想告訴瑞典，我們擁有核武，也不排除在必要時使用」。

▲林恩表示，這次行動是俄羅斯給瑞典的威攝訊號。（圖／翻攝自瑞典國防軍官網）

退役瑞典國防軍參謀軍官艾夫文（Jörgen Elving）指出，如果俄羅斯侵犯領空的戰機真的攜有核彈，整起事件的嚴重性將完全不同。瑞典空軍參謀長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom）則分析，「我們評估俄羅斯是故意的，一切證據都指向蓄意行動，即他們侵犯瑞典邊界，這種行為非常嚴重，尤其俄羅斯正處於戰爭中」。

儘管瑞典及芬蘭目前都不是北約成員國，但軍隊已常態性參與北約軍演，兩國加入北約的民意支持度也越來越高。在俄羅斯入侵烏克蘭後，根據瑞典電視台（SVT）民調顯示，瑞典人民對於加入北約的支持率創下41％歷史新高。

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