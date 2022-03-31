桃園男居隔竟「跨縣爽打電玩」　遭警臨檢抓包面臨百萬罰款

▲桃園市1名被居家隔離的男子，期間竟跑到新竹縣爽打電玩，遭警方查獲移請縣府機關裁罰。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園市1名被匡列居家隔離的男子，竟在隔離期間偷偷跑到新竹縣1間遊藝場爽打電玩；被新竹警方執行臨檢時當場查獲，全案依違反《傳染病防治法》移請新竹縣政府主管機關；男子最高將被裁罰上百萬元罰鍰。

警方表示，竹北警分局於28日晚上組成聯合稽查小組，針對轄區內特定娛樂場所、視聽歌唱業、電子遊戲場執行威力掃蕩臨檢，加強宣導及稽查是否符合防疫相關規定。就在轄區1間遊藝場內，發現1名被桃園市政府衛生局匡列居家隔離的男子正在爽打電玩。另外，警方還查獲7件為未落實聯制登記、未量測體溫等現行防疫規定，一併依違反《傳染病防治法》移請新竹縣政府主管機關裁罰。

▲▼因應中央流行疫情指揮中心發布，自4月1日至4月30日，進入特定娛樂場所之顧客及從業人員，應提供至少接種3劑疫苗證明。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方也說明，為因應中央流行疫情指揮中心發布，自4月1日至4月30日，進入特定娛樂場所之顧客及從業人員，應提供至少接種3劑疫苗證明。然而，這些場所爲近期疫情感染事件，依警職法第6條及疫情指揮中心最近3日發布之訊息，視為處理重大公共安全為由，對這些場所提高臨檢強度。

目前正值國內防疫關鍵時刻，警方也呼籲業者請務必配合，做好防疫工作，保護自己也保護他人，共同維護社區安全。

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