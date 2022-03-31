俄民調：普丁國內支持率狂飆！　發動侵烏以來從71%升至83%

▲ 普丁先前在克里米亞「回歸」音樂會8周年大造勢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁2月底下令揮兵烏克蘭，國際社會紛紛譴責，美國智庫最新民調也顯示，美國人對普丁的信任度創下近20年新低。但俄國獨立民調機構的調查顯示，他自入侵以來國內支持率急遽上升，從2月的71%升至83%。

綜合《華爾街日報》等外媒報導，俄國獨立民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）自普丁1999年上任總理以來，持續追蹤其支持率至今。他過去幾年的支持率皆在60%至69%之間徘徊，但自2月24日發動侵烏以來，支持率從1月的69%上升至2月的71%，3月更一口氣飆升至83%。

普丁支持率上一次大幅飆升是在2014年，俄國自烏克蘭手中併吞克里米亞，並在烏東工業地區煽動叛亂，使得他的支持率從69%升至83%。

不過，美國智庫「皮尤研究中心」21日至27日間調查3581名美國成人對普丁、烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統拜登、法國總統馬克宏、德國總理蕭茲及中國國家主席習近平等國家領袖的信任度，發現普丁信任度僅6%，創下近20年最低紀錄，成為此次調查最後一名。

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