確診足跡現身三井、環球、大江　台中港Outlet提前打烊急清消

▲台南三井outlet。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

指揮中心今31日公布，全台新增87例本土個案，包括基隆、台北、新北、桃園、台南等地均有確診足跡，而台中也首度零確診破功，包括環球購物中心中和店與板橋車站、三井Outlet台南與台中港、桃園大江購物中心，據悉三井台中港、台南Outlet今提前打烊，準備消毒作業；環球、大江均回應昨接獲通知已在閉店後清消，目前正常營業。

台灣疫情爆發，本土新增達87例，今各縣市政府公布確診者足跡，百貨賣場包括3／27下午3點到4點三井台中港Outlet、3／27晚上7點到8點在桃園大江購物中心、3／25下午5：50在三井台南Outlet、3／26中午12：47到下午2點在中和環球購物中心壽司郎、3／26下午2點到6點在中和環球購物中心、3／29下午5：07至6：30在環球購物中心板橋車站聚北海道鍋物。

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三井表示，今中午接獲當地政府通知，包括台南、台中港Outlet均於下午6點提前結束營業，進行全區消毒；大江購物中心則表示，因目前均採每日後閉店清消，經衛生局人員確認後，目前正常營業。

環球購物中心則回覆，新北中和於3／30接獲通知，表示確診者3／26曾至店，因3／29閉店後已再進行例行性全館清消、3／30則再強化該櫃位清潔消毒，板橋車站也於3／30接獲通知，當天閉店後也於全館再強化清消，並配合主管機關指示相關人員進行PCR檢測、自主健康管理。