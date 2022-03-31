防止俄國報復制裁！日本列7重要戰略物資　望擺脫依賴俄

▲日本首相岸田文雄下令成立「戰略物資與能源供應鏈對策總部」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

日本經濟產業省為因應俄羅斯軍事進攻烏克蘭，31日首度召開戰略物資與能源確保會議，敲定緊急應對措施，並列出日本國內對俄烏依賴度較高且需緊急採購的7種重要物資，其中包含石油、液化天然氣、鈀等，未來將會持續與可提供相關資源的替代國家協商合作。

根據《共同社》報導，俄羅斯對烏克蘭發起進攻，為譴責俄國行為，日本政府對其祭出多項制裁措施。為了防止俄羅斯限縮出口重要物資，以報復日本，首相岸田文雄特命經濟產業省成立「戰略物資與能源供應鏈對策總部」，並於31日召開會議。

會中明確列出7種日本重度依賴俄羅斯的戰略物資，包含石油、液化天然氣、發電用煤炭、煉鋼用的原料炭、半導體製程所需的氖、汽車淨化廢氣用的稀少金屬鈀以及鐵合金。這7種物資除了對俄依賴性較高，且改變供應來源的難度也高，對日本經濟影響較大。

經濟產業大臣萩生田光一在會中表示，「希望透過能立即見效的手段，戰略性且快速地採取行動，並拿出具體成果。由於能夠提供重要物資的替代國不多，未來勢必要與其他國家競爭。」

俄羅斯產原油在日本進口量中占3.6%，另外液化天然氣占8.8%、發電用煤炭為13%、原料炭8%。日本未來將會向「石油天然氣暨金屬礦物資源機構」（JOGMEC）尋求支援，擴充相關能源的開發。

另一方面，俄羅斯產鈀的進口量占全日本的43%，日本當局暫時會向其他供應國家採購，以補足缺額。

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