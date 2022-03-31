　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防止俄國報復制裁！日本列7重要戰略物資　望擺脫依賴俄

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄下令成立「戰略物資與能源供應鏈對策總部」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

日本經濟產業省為因應俄羅斯軍事進攻烏克蘭，31日首度召開戰略物資與能源確保會議，敲定緊急應對措施，並列出日本國內對俄烏依賴度較高且需緊急採購的7種重要物資，其中包含石油、液化天然氣、鈀等，未來將會持續與可提供相關資源的替代國家協商合作。

根據《共同社》報導，俄羅斯對烏克蘭發起進攻，為譴責俄國行為，日本政府對其祭出多項制裁措施。為了防止俄羅斯限縮出口重要物資，以報復日本，首相岸田文雄特命經濟產業省成立「戰略物資與能源供應鏈對策總部」，並於31日召開會議。

會中明確列出7種日本重度依賴俄羅斯的戰略物資，包含石油、液化天然氣、發電用煤炭、煉鋼用的原料炭、半導體製程所需的氖、汽車淨化廢氣用的稀少金屬鈀以及鐵合金。這7種物資除了對俄依賴性較高，且改變供應來源的難度也高，對日本經濟影響較大。

經濟產業大臣萩生田光一在會中表示，「希望透過能立即見效的手段，戰略性且快速地採取行動，並拿出具體成果。由於能夠提供重要物資的替代國不多，未來勢必要與其他國家競爭。」

俄羅斯產原油在日本進口量中占3.6%，另外液化天然氣占8.8%、發電用煤炭為13%、原料炭8%。日本未來將會向「石油天然氣暨金屬礦物資源機構」（JOGMEC）尋求支援，擴充相關能源的開發。

另一方面，俄羅斯產鈀的進口量占全日本的43%，日本當局暫時會向其他供應國家採購，以補足缺額。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
校園確診大爆發！　本土學校單日增13例創新高
《全明星》女星公園「穿比基尼」慶生　火辣狀態看不出37歲了
貝克漢15億豪宅遭竊！「妻女兒在場」上萬名牌貨全不見
和碩蔡進國魂斷山林過程曝　手機最後訊號「停在這時刻」
全台27校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診
「國寶級」藍腹鷴疑遭輾斃！夥伴守護不肯離去　鼻酸畫面曝光
快訊／中原大學再爆1學生確診　緊急宣布全校即起停課10天
快訊／台中恐怖喜宴10確診！148賓客還有7失聯　衛生局急尋
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

處男博士生慘淪性奴！慾女教授多次硬上　還要兼任男傭幫忙顧小孩

馬力波、頓巴斯快淪陷！95%地區被俄佔領　飛彈摧毀主要燃料供應庫

俄民調：普丁國內支持率狂飆！　發動侵烏以來從71%升至83%

防止俄國報復制裁！日本列7重要戰略物資　望擺脫依賴俄

買不起燃料！斯里蘭卡被迫「限電到5月」　每天停電13小時

快訊／俄軍疑遭「輻射汙染」急送離車諾比　曾無防護穿越高幅射區

正妹女友和別的男人跳舞 醋男「散彈槍瘋狂掃射」斃人重判入獄

俄戰機月初侵犯瑞典領空！　傳2架蘇愷24搭載核武

澤倫斯基演說提「馬航MH17空難」　要俄國負責！籲澳洲支援裝甲車

涉上傳影片籲挺俄　烏克蘭首起公民通敵遭起訴

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

處男博士生慘淪性奴！慾女教授多次硬上　還要兼任男傭幫忙顧小孩

馬力波、頓巴斯快淪陷！95%地區被俄佔領　飛彈摧毀主要燃料供應庫

俄民調：普丁國內支持率狂飆！　發動侵烏以來從71%升至83%

防止俄國報復制裁！日本列7重要戰略物資　望擺脫依賴俄

買不起燃料！斯里蘭卡被迫「限電到5月」　每天停電13小時

快訊／俄軍疑遭「輻射汙染」急送離車諾比　曾無防護穿越高幅射區

正妹女友和別的男人跳舞 醋男「散彈槍瘋狂掃射」斃人重判入獄

俄戰機月初侵犯瑞典領空！　傳2架蘇愷24搭載核武

澤倫斯基演說提「馬航MH17空難」　要俄國負責！籲澳洲支援裝甲車

涉上傳影片籲挺俄　烏克蘭首起公民通敵遭起訴

《頭文字D》聯結車版！過彎甩飛20噸配重塊　害休車嚇撞路燈

快訊／定穎擬由新設投控公司「股份轉換」繼續上市　拚多元化發展

處男博士生慘淪性奴！慾女教授多次硬上　還要兼任男傭幫忙顧小孩

警亂開罰單「Ｗ和M」分不清　網傻眼直問：看不懂英文字母嗎？

校園確診大爆發！本土學校單日增13例創近1年新高

The CITIZEN腕錶御見四季　與謝祖武共同詮釋最美世界

立院初審通過「後備軍人召集優待條例」　接受教召5次起發放獎金

《全明星》女星公園「穿比基尼」野餐慶生！　火辣狀態看不出37歲了

誆「投資虛擬貨幣」　詐團做假獲利誘騙再加碼…關網才知受騙

清明連假山林活動增　林管處提醒違法引火最低罰12萬

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

俄羅斯宣布停火！　開放馬力波平民撤離

警察野外露鳥「1女跪地激戰」影片網瘋傳

女遭俄軍集體性侵20分鐘　4歲兒目睹大哭

快照機驚見四腳獸　網友目睹上下晃動

她聯手小王弒夫詐保險金！20年前卻因孝順上節目

更／英情資：基輔近郊恐再爆激戰

「20cm姐夫」玩太嗨卡住　她慘送醫

活埋26名學童！美「童魔」重獲自由

快訊／俄軍疑遭車諾比輻射汙染急送離

美官員：普丁被誤導　高階幕僚不敢說侵烏真相

火山突然爆發　爸爸妹妹斃命女倖存

基輔遭密集轟炸　澤倫斯基：不再信俄減少軍事行動

更多熱門

相關新聞

快訊／俄軍疑遭車諾比輻射汙染急送離

快訊／俄軍疑遭車諾比輻射汙染急送離

俄羅斯軍方已開始撤離車諾比核電廠周圍駐軍，先前曾傳出，俄兵在沒有穿戴任何防護裝備的狀態下，穿越高輻射「紅色森林」區域。根據《衛報》最新消息指出，似乎已經有俄軍受到輻射汙染，被配有特殊防護裝備的車輛載離核電廠。

傳俄2架戰機「載有核武」侵犯瑞典領空

傳俄2架戰機「載有核武」侵犯瑞典領空

澤倫斯基演說提馬航MH17空難　籲澳洲軍援

澤倫斯基演說提馬航MH17空難　籲澳洲軍援

上傳影片挺俄！烏克蘭首起公民通敵遭起訴

上傳影片挺俄！烏克蘭首起公民通敵遭起訴

俄未停止炮擊　基輔近郊恐爆激戰

俄未停止炮擊　基輔近郊恐爆激戰

關鍵字：

俄烏危機俄烏局勢烏克蘭俄羅斯日韓要聞俄

讀者迴響

熱門新聞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

不斷更新／全台27校停課！9縣市爆師生確診

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

快訊／新北暴增27例　足跡橫跨8行政區

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面