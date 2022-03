「俄軍沒有停止炮擊！」　英國防部警告：基輔近郊恐再爆激戰

▲烏克蘭北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)遭受俄軍猛烈轟炸。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

烏俄29日和平會談後,莫斯科宣布大幅縮減烏克蘭首都及北部的軍事活動。但英國國防部31日最新情報卻指出,俄軍仍持續炮擊、使用導彈攻擊北部大城切爾尼戈夫(Chernihiv),該機構還警告,基輔郊區在未來幾天也「可能發生激烈戰鬥」。

英國國防部指出,隨著戰火進入第36天,俄軍撤離少數部隊,其餘軍力卻仍「持續守著基輔東西部的陣地」。此外,俄軍的重要軍事目標馬力波(Mariupol)持續發生激烈交火,但烏克蘭軍隊依然把持著該市市中心的控制權。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dESTQT4irj



#StandWithUkraine pic.twitter.com/0NUMTq8nrj