「俄軍沒有停止炮擊！」　英國防部警告：基輔近郊恐再爆激戰

▲烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）遭受俄軍猛烈轟炸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏俄29日和平會談後，莫斯科宣布大幅縮減烏克蘭首都及北部的軍事活動。但英國國防部31日最新情報卻指出，俄軍仍持續炮擊、使用導彈攻擊北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv），該機構還警告，基輔郊區在未來幾天也「可能發生激烈戰鬥」。

英國國防部指出，隨著戰火進入第36天，俄軍撤離少數部隊，其餘軍力卻仍「持續守著基輔東西部的陣地」。此外，俄軍的重要軍事目標馬力波（Mariupol）持續發生激烈交火，但烏克蘭軍隊依然把持著該市市中心的控制權。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



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儘管克里姆林宮宣稱有意減少軍事行動，烏克蘭及美國都仍抱持懷疑態度，希望俄方釋出更明確的減緩衝突的訊號。美國總統拜登更直言，「除非看到他們的實際行動，否則我不會當真。他們是否真的會兌現承諾，我們拭目以待。」

俄軍最近一份報告也顯示，他們先前承諾減少基輔和切爾尼戈夫的軍事活動，僅是因為部隊正在進行「計畫性」重新部署，在完成基輔周邊主要任務後，將優先專注於徹底解放頓巴斯（Donbas）。

撤離基輔有目的？ 俄軍認了「只是部隊重組」集中火力解放頓巴斯

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