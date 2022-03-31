俄戰機月初侵犯瑞典領空！　傳2架蘇愷24搭載核武

▲俄羅斯蘇愷24（Su-24）戰機。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

有4架俄羅斯戰機在3月初侵犯瑞典領空，而當地媒體指出，根據拍攝到的影像顯示，其中兩架戰機上載有核武。軍事專家表示，這是俄方向瑞典發出的威懾訊號；俄羅斯外交部2月底才警告，若芬蘭或瑞典試圖加入北約，很有可能會面臨軍事後果。

有4架俄羅斯戰機在3月3日侵犯波羅的海（Baltic Sea）哥特蘭島（Gotland）以東的瑞典領空，前後歷時約1分鐘左右。根據瑞典國防軍發布的消息指出，侵犯的戰機為2架蘇愷24（Su-24）與2架蘇愷-27（Su-27），瑞典軍方也立刻派出瑞典獅鷲（Jas 39 Gripen）戰機驅離。

根據瑞典媒體《TV4 Nyheterna》報導，從記錄到的畫面顯示，當時2架蘇愷24攻擊機有攜帶核彈頭。軍事專家斯特凡（Stefan Ring）表示，這是俄羅斯向瑞典發出的警告，代表俄方有核武，也可以隨時動用核武，「我認為這是一個有意識的行為，而且是非常嚴重的。」

事實上，在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典電視台（SVT）的民調顯示，瑞典國內對於加入北約的支持率創下41％歷史新高；瑞典也將運出5000件反戰車武器到烏克蘭。俄國外交部2月25日就曾警告，瑞典和芬蘭若加入北約，會面臨非常嚴重的軍事和政治後果。