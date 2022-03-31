父病重在床！醫「續命針一次一萬」不能停打　他崩潰：要救嗎？

▲原PO被爸爸的醫療費用壓到喘不過氣。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

若家人病重在床，一般都會希望能夠盡全力醫治好。但有位網友在《匿名公社》表示，自己的父親病況已非常嚴重，醫生甚至問「要不要打續命針」，但一次費用就要一萬多，這龐大費用讓他崩潰問道，「要救嗎？」

原PO說道，爸爸已經病重多年，但病況沒有好轉，反而已經嚴重到生活不能自理，「連自己兒子都認不太出來」，而平常的孝親費已經讓原PO快要無法負擔自己的生活，沒想到這次一住院，醫生就問「是否要打續命針」，並直言一針的費用要一萬多，而且「往後都要打」。

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這龐大的醫療費用，讓原本壓力就很大的原PO，再也扛不住了，不禁崩潰問道，「到底是親情重要，還是活著的人重要」，原PO無奈，若有能力負擔是一定會打，「問題是，現在根本沒能力了」，原PO補充，現在父親已有認知障礙，醫療上都是母親作主，「若我不花這錢，又會被她罵不孝」。

貼文一出，網友紛紛回應，「如果實在無力負擔，那就老實告訴媽媽吧」，「盡自己能力就好」，「人總有一天會離開的，這是快或慢，如果我是病患，為了不拖累兒女，就會想讓自己解脫」，「兒女有自己的人生要過」，「撐著也是難受，不如讓爸爸好好地走」。