澤倫斯基演說提「馬航MH17空難」　要俄國負責！籲澳洲支援裝甲車

▲ 澤倫斯基陸續在多國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏開打逾1月以來，烏克蘭總統澤倫斯基透過在各國國會視訊演說，持續向國際社會喊話。他31日向澳洲聯邦議會發表演說，呼籲澳洲提供更多軍事援助，同時直指俄國對全球安全構成威脅，更提及馬航MH17空難，要求俄羅斯負起責任。

根據澳媒9News，澤倫斯基於澳洲時間31日下午在澳洲國會發表視訊演說，強調烏克蘭有能力擊退俄羅斯攻擊，但迫切需要來自澳洲及其他國家的軍事及人道主義援助，尤其是裝甲車。

澳洲總理莫里森稍早才承諾加碼提供烏克蘭軍隊2500萬美元防禦性軍援，將用於戰術誘餌、無人機、無人地面系統、糧食及醫療物資，使得澳洲對烏援助總額來到1.16億美元。澤倫斯基也在演說中感謝澳洲持續援助，並強調應加強對俄制裁。

澤倫斯基指出，「我們需要對俄國實施更多制裁，直到他們停止用核彈威脅其他國家」，呼籲禁止俄國船隻進入國際港口，停止與俄國一切商業活動，阻止其任何規避制裁的企圖。

他提及2014年馬航MH17客機遭俄製飛彈擊落的事件，指責俄國至今未負起責任，「我們有設法向造成悲劇的人追究責任了嗎？沒有，他們躲在俄國」，而今「不受懲罰的邪惡」再次發生，「若我們在2014年為俄國所作所為懲罰他們，就不會有入侵。」

澤倫斯基也警告，一旦俄國動用核武，沒有任何地方能保證不受放射污染，「使出核勒索（nuclear blackmail）的國家應該受到制裁，表明這種勒索行為對勒索者本身是具破壞性的」，比這更可怕的是，若不現在阻止俄國，不讓俄國負起責任，世界上一些「期待對鄰國發生類似戰爭的國家」可能效仿俄國發動入侵。

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