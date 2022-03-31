快訊／基隆+22最新疫調足跡曝！安樂市場、銀行、廟口入列

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆市今（31）日新增22例本土案例，其中2例分別來自桃園、高雄，另外20例分屬八大行業相關、房仲相關、二信中學、基隆市警局、確診相關接觸者、北市八大行業工作者及仍在疫調中的1對夫妻。對此，市府稍早也公布疫調足跡，包含安樂市場、合作金庫、廟口等。

▲基隆防疫記者會。（圖／翻攝臉書）

基隆市長林右昌今下午召開疫情說明記者會，表示今日新增的22例當中，有2例分別來自高雄、桃園，另外的20例當中，有8例為八大行業相關，分別為案23291、23293、23294、23295、23298、23380、23394、23503。

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林右昌表示，由於銀河小吃店案發生後，有許多相關小吃店較為隱晦，不容易主動出來採檢，因此基隆市警局、衛生局、民政處等組成專案小組主動出擊，並到戶進行拜訪要求採檢，才順利揪出這8例八大行業相關的確診案例。

此外，房仲部分有4例，分別為案23297、23292、23378，林右昌表示，此部分市府也與房仲業者召開相關會議，要求所有從業同仁今天必須全數完成PCR採檢，而未來各店家會要求加強快篩。至於二信中學部分，新增1例，於快篩監測揪出確診案例23381。

市警局新增1例案23393，為少年隊副隊長，同樣是於每日的快篩監測中測出陽性後送PCR採檢確診。另外，確診者相關接觸者新增4例，分別為案23296、23375、23377、23382，全為居隔中採檢確診。

林右昌另外提到，還有三例，分別為案23376、23391，為一對夫妻，由於市府剛接獲案號，目前仍在疫調當中。另外，案23392則為北市八大行業工作者，目前也仍在釐清其北市工作場所及相關接觸對象。