平壤天空降「飛彈碎片雨」！導彈在20m上空爆炸　疑釀2死

▲北韓聲稱，24日下午成功試射洲際彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓聲稱24日下午成功發射新型洲際彈道飛彈「火星17型」，但卻被南韓與美國質疑，試射成功的其實是火星15型。而隸屬於南韓國防委員會的議員河泰慶則爆料，北韓其實16日曾經試射導彈「火星17型」，但是卻以失敗告終，當天飛彈在發射後隨即於上空爆炸，平壤更是直接下起了「飛彈碎片雨」。有部分報導指稱，該次的飛彈試射失敗，還造成了2人死亡。

根據韓媒報導，南韓在野黨「國民的力量」議員河泰慶表示，北韓在3月16日曾經試射新洲際彈道飛彈「火星17型」，然而在發射後，飛彈隨即在上空不到20公尺處爆炸，當場炸成碎片。

▲金正恩見證飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社）



河泰慶稱，由於飛彈發射後隨即爆裂，因此飛彈馬上變成碎片，像是降雨一般從平壤上空落下，連市民們都嚇了一大跳。據悉，此次飛彈試射失敗還造成2人死亡，不過對此南韓國防部卻不願意證實，僅稱無法確定相關消息。

北韓自2月起連續進行了4次飛彈試射，16日正好是第3次試射，不過最後仍以失敗告終。而北韓疑似在當天「火星17型」試射失敗後，於24日發射「火星15型」，並對外聲稱24日成功發射的是火星17型。不過事後經南韓與美國精密分析後，質疑24日發射的其實根本就只是「火星15型」，北韓後續公開的相關照片也全是經由後期加工。

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