　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

平壤天空降「飛彈碎片雨」！導彈在20m上空爆炸　疑釀2死

▲▼北韓24日下午試射洲地彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓聲稱，24日下午成功試射洲際彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓聲稱24日下午成功發射新型洲際彈道飛彈「火星17型」，但卻被南韓與美國質疑，試射成功的其實是火星15型。而隸屬於南韓國防委員會的議員河泰慶則爆料，北韓其實16日曾經試射導彈「火星17型」，但是卻以失敗告終，當天飛彈在發射後隨即於上空爆炸，平壤更是直接下起了「飛彈碎片雨」。有部分報導指稱，該次的飛彈試射失敗，還造成了2人死亡。

根據韓媒報導，南韓在野黨「國民的力量」議員河泰慶表示，北韓在3月16日曾經試射新洲際彈道飛彈「火星17型」，然而在發射後，飛彈隨即在上空不到20公尺處爆炸，當場炸成碎片。

▲▼北韓24日下午試射洲地彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩見證飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社）

河泰慶稱，由於飛彈發射後隨即爆裂，因此飛彈馬上變成碎片，像是降雨一般從平壤上空落下，連市民們都嚇了一大跳。據悉，此次飛彈試射失敗還造成2人死亡，不過對此南韓國防部卻不願意證實，僅稱無法確定相關消息。

北韓自2月起連續進行了4次飛彈試射，16日正好是第3次試射，不過最後仍以失敗告終。而北韓疑似在當天「火星17型」試射失敗後，於24日發射「火星15型」，並對外聲稱24日成功發射的是火星17型。不過事後經南韓與美國精密分析後，質疑24日發射的其實根本就只是「火星15型」，北韓後續公開的相關照片也全是經由後期加工。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／基隆小吃足跡擴宜蘭　燒烤店、鍋物館、遊樂場都中
快訊／俄兵遭輻射汙染！　俄軍急撤離車諾比核廠
才秀千萬現金！館長卻直擊「忽必烈尷尬一幕」：我會笑死
快訊／台中喜宴海量足跡！　急發3.6萬細胞簡訊
快訊／慈濟護理師跟男友去墾丁！　足跡曝光
快訊／70元幸運中百萬！　「雲端發票」中獎清冊出爐
快訊／舞蹈老師足跡擴台北　到過南港車站2F用餐
1族群見「第四劑計畫」崩潰：不想再打了
孫藝真哭了！爸爸牽她「託付玄彬」　眾星見證
快訊／確診男待政大逾40分鐘　北市急發391則細胞簡訊
快訊／不到10元中千萬！統一發票1、2月中獎完整清冊曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

買不起燃料！斯里蘭卡被迫「限電到5月」　每天停電13小時

快訊／俄軍疑遭「輻射汙染」急送離車諾比　曾無防護穿越高幅射區

正妹女友和別的男人跳舞 醋男「散彈槍瘋狂掃射」斃人重判入獄

俄戰機月初侵犯瑞典領空！　傳2架蘇愷24搭載核武

澤倫斯基演說提「馬航MH17空難」　要俄國負責！籲澳洲支援裝甲車

涉上傳影片籲挺俄　烏克蘭首起公民通敵遭起訴

平壤天空降「飛彈碎片雨」！導彈在20m上空爆炸　疑釀2死

不斷更新／烏俄外長會晤可能2周內舉行　基輔近郊恐再爆激戰

「俄軍沒有停止炮擊！」　英國防部警告：基輔近郊恐再爆激戰

美韓參謀長簽署新的戰略指令　加速修訂戰時聯合作戰計畫

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

買不起燃料！斯里蘭卡被迫「限電到5月」　每天停電13小時

快訊／俄軍疑遭「輻射汙染」急送離車諾比　曾無防護穿越高幅射區

正妹女友和別的男人跳舞 醋男「散彈槍瘋狂掃射」斃人重判入獄

俄戰機月初侵犯瑞典領空！　傳2架蘇愷24搭載核武

澤倫斯基演說提「馬航MH17空難」　要俄國負責！籲澳洲支援裝甲車

涉上傳影片籲挺俄　烏克蘭首起公民通敵遭起訴

平壤天空降「飛彈碎片雨」！導彈在20m上空爆炸　疑釀2死

不斷更新／烏俄外長會晤可能2周內舉行　基輔近郊恐再爆激戰

「俄軍沒有停止炮擊！」　英國防部警告：基輔近郊恐再爆激戰

美韓參謀長簽署新的戰略指令　加速修訂戰時聯合作戰計畫

陳思羽不敵日本木原美悠　WTT球星挑戰賽女單4強止步

ComScore指標全面第一！《ETtoday新聞雲》2月瀏覽破4億次　遙遙領先各媒體

休旅車高速對撞電動車！　駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

快訊／基隆銀河小吃部足跡擴宜蘭　到過這4地方的人要注意了

「烏克蘭已經給俄羅斯台階下」　林俊憲分析：看普丁要不要認賠殺出

不斷更新／全台26校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

趙少康諷類普篩是「時中造詞」　批陳時中：只為不打臉過去的自己

震災訓練累了「培訓犬」低頭喝起洗腳水　領犬員嚇：喂～錯誤示範

電線桿上有鳥巢+番鴨！停電怕怕...里長通報台電火速驅散

買不起燃料！斯里蘭卡被迫「限電到5月」　每天停電13小時

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

俄羅斯宣布停火！　開放馬力波平民撤離

警察野外露鳥「1女跪地激戰」影片網瘋傳

女遭俄軍集體性侵20分鐘　4歲兒目睹大哭

快照機驚見四腳獸　網友目睹上下晃動

她聯手小王弒夫詐保險金！20年前卻因孝順上節目

更／英情資：基輔近郊恐再爆激戰

活埋26名學童！美「童魔」重獲自由

「20cm姐夫」玩太嗨卡住　她慘送醫

美官員：普丁被誤導　高階幕僚不敢說侵烏真相

火山突然爆發　爸爸妹妹斃命女倖存

基輔遭密集轟炸　澤倫斯基：不再信俄減少軍事行動

BioNTech靠疫苗發大財　2021淨利逾3200億元

更多熱門

相關新聞

美韓參謀長簽署新的戰略計畫指令

美韓參謀長簽署新的戰略計畫指令

北韓（朝鮮）上周試射洲際彈道飛彈（ICBM）後，南韓當局將其視為挑釁與安全威脅。南韓軍方31日表示，聯合參謀本部議長元仁哲與美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）已在夏威夷的雙邊會談中簽署了戰略計畫指令（SPD），加速更新戰時的聯合緊急應變計畫。

壽司郎推台灣飯糰！竟把油條換成「炸海綿蛋糕」

壽司郎推台灣飯糰！竟把油條換成「炸海綿蛋糕」

南韓總統文在寅總財產為21.9億韓元

南韓總統文在寅總財產為21.9億韓元

大學生假冒10多歲援交少女「騙到1億」

大學生假冒10多歲援交少女「騙到1億」

她聯手小王弒夫詐保險金！20年前卻因孝順上節目

她聯手小王弒夫詐保險金！20年前卻因孝順上節目

關鍵字：

洲際彈道飛彈火星17型火星15型日韓要聞試射飛彈

讀者迴響

熱門新聞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

快訊／新北暴增27例　足跡橫跨8行政區

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面