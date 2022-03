記者羅翊宬/綜合報導

法國在大洋洲西南部的「特殊地位海外集體」新喀里多尼亞(New Caledonia),於今(31)日世界協調時間(UTC)上午5時44分(台灣時間為下午1時44分)爆發規模7.2、深度10公里的地震。

根據《NHK》,太平洋海嘯警報中心曾一度示警,表示地震所引發的海嘯恐怕將到達太平洋西南部島國萬那杜(Vanuatu),不過稍早已解除海嘯警報。

▼太平洋海嘯警報中心一度發出海嘯威脅通知。(圖/翻攝自U.S. Tsunami Warning Centers)

#Earthquake (#séisme) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 285 km SE of #Tadine (New Caledonia) || 10 min ago (local time 16:44:01). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/iZJ84v5gbO