暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

記者邱晟軒／綜合報導

疫情多點爆發！國內今天（31日）新增87例本土確診個案，創今年新高紀錄。對此，就有網友擔憂指出，本土幾乎是遍地開花，直言「清明連假是否該禁內用，遊樂場、風景區人流管制，不然連假過後疫情大爆發，誰要負責？」貼文曝光後，引發網友熱議。

中央流行疫情指揮中心公布，國內新增87例本土病例，另增152例境外移入，雙雙創今年單日新高紀錄，確診個案無人死亡。本土個案中又以基隆小吃店相關新增22例最多，樹林科技廠、大潭電廠也增加超過10例，台中婚宴相關增加9案，另新北、花蓮有新增傳播鏈感染源調查中。

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▲本土確診今新增87例，創今年新高紀錄。（圖／指揮中心提供）

針對本土疫情多點開花，國內防疫警戒是否該重回三級，有網友就在PTT發文表示，疫情爆發，感覺台灣人一點都不怕，飯店，餐廳一樣客滿再客滿，他建議「是否該清明連假禁止內用，遊樂場，風景區人流管制，不然清明連假過後，疫情大爆發，誰要負責？」

貼文一出，立刻引起網友一面倒反對，「禁止內用和三級警戒固然是最好的防疫方式，但是餐廳、健身房、電影院，全部都會再次面臨倒閉」、「哪個黨禁止內用，一定落選」、「禁內用？還不知道為什麼不再禁內用嗎？」、「抗壓性這麼低要怎麼共存」。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▼本土多點爆發，民眾擔憂清明連續假期出遊計畫泡湯 。（圖／達志影像／美聯社）