快訊／增152例境外移入「再創今年新高」　越南入境就有62例

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增152例境外移入，96例為航班落地採檢陽性，以越南入境62例最多、印尼23例居次，香港、泰國各5例。指揮官陳時中表示，上次境外移入最多的一次是124例，今日個案數又創下今年新高。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為72例男性、79例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(62例)、印尼(23例)、香港及泰國(各5例)、日本、新加坡、德國、荷蘭、韓國、以色列、菲律賓及美國(各2例)、南非、英國、巴基斯坦、中國、波蘭及澳大利亞(各1例)移入，另35例調查中。入境日介於今(2022)年3月18日至3月30日。

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▲▼3/30-3/31落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計6,997,665例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,973,938例排除)，其中23,393例確診，分別為7,470例境外移入，15,869例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例(案23190)空號病例，累計136例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

