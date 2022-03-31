男大生假冒10多歲少女「想壞壞…」　詐騙7個月賺到1億韓元

▲一名35歲男網友以為和未成年少女談妥性交易，沒想到反被詐騙1億韓元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

南韓一名18歲男大生A某透過網路交友「釣魚」進行詐騙，謊稱自己是10多歲的未成年少女，主動接近一名35歲男性，掌握對方試圖援交未成年的證據後以此作為威脅，在7個月之內竟成功敲詐超過1億韓元。警方31日表示，已經將A某逮捕歸案並申請拘留。

根據韓聯社報導，南韓仁川西部警局31日表示，將以敲詐勒索、詐騙等嫌疑向檢方申請拘留18歲嫌犯A某。據悉，目前就讀大學的A某涉嫌在2021年4月在網路假冒10多歲少女，謊稱要為35歲的B某提供未成年性交易，掌握相關證據後，便以此作為威脅，在7個月之內成功勒索B某超過1.1億韓元（約新台幣264萬元）。

據報導，警方收到B某投訴文件後展開調查，並於30日在仁川一家汽車旅館內逮捕了犯案的男大生A某，同時沒收了他作案用的手機，掌握其銀行帳戶明細等證據。據悉，A某接受調查時表示否認部分嫌疑稱，「記不起來了。」

然而，經查這並不是A某首次進行網路詐騙，先前他就曾冒充網路警察身分，要求另一名嘗試進行未成年援交的男性賠償250萬韓元（約新台幣6萬元）的金額。還曾在二手交易網站上，以販售中古手機的名義進行詐騙，從2名受害者身上獲取71萬韓元（約新台幣1.7萬元）的不法所得。

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