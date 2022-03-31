彭博公布全球3月防疫韌性排行！挪威解封分數最高　台灣躍升第27名

▲挪威在今年3月新冠防疫韌性排行榜居冠，該國航運公司Color Line重啟奧斯陸往返德國基爾的渡輪營運。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

《彭博社》昨（30）日公佈今年3月的全球防疫韌性排行榜，台灣從第30名進步至第27名，而挪威在取消所有旅遊限制後登上榜首，在53個受評的經濟體中得分最高，香港則因爆發致命新冠疫情而在排行榜中墊底。

根據《彭博社》，儘管新一波的Omicron變異病毒株BA.2在全球擴散，包含香港、中國、南韓在內的亞洲國家與地區疫情因此急速升溫，但多數國家仍朝向追求「與病毒共存」的趨勢，推動重新開放旅遊和放鬆各種防疫限制措施，以此度過新冠肺炎時代。

今年3月，挪威在全球新冠防疫韌性排行榜奪冠，在取消所有旅遊限制以後，該國因開放最多條疫苗接種者旅遊路線（Vaccinated Travel Routes）、社交防疫限制鬆綁而獲得最高的分數，而阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭則分別位居第2、第3，這兩國應對疫情的狀況最好，社會與經濟混亂程度最低。

至於美國則從第20名退步至第24名，3月份日均新冠死亡人數超過900人，不過隨著美國成功擺脫第一波Omicron病毒疫情，新冠病例開始持續下降；而英國則從第9名下滑至第10名。

▲香港今年3月爆發嚴重的新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

身為亞洲金融中心的香港，在新冠疫情表現中退居末座，今年3月更成為全球新冠疫情最為嚴重的地區之一，在航班班次與社區流動性的評估得分也很低；巴基斯坦從第53名上升至第51名，該國3月解除大部份新冠防疫限制，但只針對已接種者解除防疫限制，落後大多數其他經濟體。

而俄羅斯則因新冠疫苗接種推動速度緩慢，加上2022年國內生產毛額（GDP）成長前景在所有經濟體排行中最黯淡，而這很大程度得歸因於俄羅斯入侵烏克蘭，因此俄羅斯的防疫韌性排行為第52名，僅贏過香港。

據悉，從2020年11月以後，《彭博社》每月根據病毒圍堵、死亡總數、疫苗接種覆蓋率、重起國際旅行進展、健康照護品質等11項統計數據評估全球主要經濟體的防疫韌性排行。

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