美民調：澤倫斯基信任度「高達72%」奪冠　普丁、習近平吊車尾

俄烏戰事進入第二個月,烏克蘭總統澤倫斯基不畏暗殺威脅,領導全民對抗入侵的護國形象深植人心。最新民調顯示,美國民眾對澤倫斯基的信任度遠高於其他領袖,俄羅斯總統普丁及中國國家主席習近平則佔據倒數第一二名。

