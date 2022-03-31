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美民調：澤倫斯基信任度「高達72%」奪冠　普丁、習近平吊車尾

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基贏得許多美國民眾信任。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事進入第二個月，烏克蘭總統澤倫斯基不畏暗殺威脅，領導全民對抗入侵的護國形象深植人心。最新民調顯示，美國民眾對澤倫斯基的信任度遠高於其他領袖，俄羅斯總統普丁及中國國家主席習近平則佔據倒數第一二名。

美國智庫「皮尤研究中心」21日至27日間調查3581名美國成人對澤倫斯基、普丁、習近平、美國總統拜登、法國總統馬克宏及德國總理蕭茲等國家領袖的信任度，發現澤倫斯基的信任度最高，72%民眾對他「非常有信心」或「有些信心」。

為調停俄烏衝突奔走國際的馬克宏及蕭茲分別位居第二及第三名，前者獲得55%民眾支持，後者則有53%。相較德國前任總理梅克爾任期最後一年的63%信任度，美國民眾對蕭茲處理國際事務的信心整整低了10個百分點。

▲▼北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲ 美國民眾對普丁及習近平信任度低落。（圖／路透）

普丁決定入侵烏克蘭後，信任度則創下近20年來最低，僅6%美國民眾對他有信心，成為此次調查最後一名。高達92%民眾不信任他處理國際事務的能力，77%人選擇「完全不信任」。倒數第二的習近平信任度過去一年來皆維持在低點，僅15%美國民眾對他有信心。

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