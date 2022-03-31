俄要馬力波投降才停轟　禁烏克蘭作戰份子撤離「不會放過他們」

▲烏克蘭城市馬力波已被俄軍圍困多日。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯宣布31日上午停火開通烏克蘭南部城市馬力波人道走廊，允許平民撤離，禁止烏克蘭作戰份子離開。馬力波早已被俄軍圍困多日，數萬平民沒水沒電可用，然而依據俄國總統普丁29日的說法，只有當烏克蘭軍隊投降時，才會停止炮轟馬力波。

BBC報導，普丁29日晚間與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話約一小時，法國、土耳其、希臘及人道主義組織提出馬力波撤離計畫，讓平民獲得保護，若有意願就必須離開，取得食物、水、藥品援助。依據法方說法，普丁同意考慮撤離平民的計畫。

俄國防部稍早宣布，會在烏克蘭時間31日上午9時（台灣下午3時）在馬力波開放一條人道走廊，經由俄軍控制的東南部港口別爾江斯克（Berdiansk）通往中東部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）。

不過俄方官員透露，普丁當時告知馬克宏，「為了解決馬力波困難的人道主義局勢，烏克蘭民族主義武裝份子必須停止抵抗、放下武器」。

烏東「頓內茨克人民共和國」人民警察發言人巴蘇林（Eduard Basurin）則向俄羅斯衛星通訊社表示，烏克蘭戰鬥人員不得通過人道主義走廊離開馬力波，「他們殺害平民，已經不是武裝份子，而是犯罪者，我們保證不殺他們，但不會放過他們」。

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