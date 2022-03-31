「跳出麥當勞17份巨單」2外送員到場秒棄單　結局神展開！同行笑爆

▲兩位外送員棄單，結果又互接到彼此訂單。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

若現場餐點製作太慢，或數量太龐大，不少外送員會選擇棄單。一名外送哥分享糗事，昨（30）日接到麥當勞海量級訂單，到現場後卻發現餐點還要等10分鐘，因此他與另一名外送員決定棄單，殊不知下秒崩潰了，引發同行直呼「只能說，你們倆是命中注定！」

一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》透露，昨日接到麥當勞的大單，到現場查看光是套餐就有17份左右，需要兩位人力來取餐。

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等待餐點製作過程，身旁冒出一位阿伯外送員，兩人便討論如何分配運送，殊不知店員告知還要等10分鐘。一席話讓原PO與阿伯頓時皺眉，畢竟時間就是金錢，於是兩人決定索性棄單。

結果劇情神展開，原PO棄單後，下秒跳出新訂單，而阿伯也遇到同樣狀況，原PO一看真相秒笑虧，「我收到阿伯的單，阿伯收到我的單，這是在交換禮物唷！」

該文章曝光後，網友也笑歪一片，「這附近就你們兩位了，別想跑」、「只能說，你們倆是命中注定」、「遇過四個司機一起轉單，然後大風吹，互接對方的單，笑成一團」、「原地結婚」、「一個完美的交換繼續雷」。

對此，過來人提醒，「轉單還是離開店家一定距離之後再按，才不會又被派單丟回去」、「是又進來同一單，因為拆單單號是一樣的，遇到大節日、爆單的店家容易這樣，丟出去又接到同單或同店」。

▼原PO又接到阿伯訂單，超爆笑！（示意圖／記者劉維榛攝）

