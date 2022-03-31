小家庭出遊首選！台灣觀巴4／1起花國旅券就能搶「買一送一」優惠

▲台灣觀巴主打一到四人的小團體旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李宜秦／台北報導

為推廣「台灣觀巴」創新規劃6大主題(養生療癒旅遊、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪) 91條深度體驗行程，交通部觀光局推出限時搶購買一送一，活動期程自4月1日至4月30日，使用國旅券就可搶購買一送一指定遊程。

觀光局表示，因應國旅券，加碼推出「官網限時搶購買一送一」國旅券ＦＵＮ大術遊程買一送一，活動期程自4月1日至4月30日，優惠行程包含半日遊3條、一日遊18條及二日遊4條，合計25條，共100套。

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凡4月1日起使用國旅券即可於台灣觀巴官網參加搶購「指定遊程買一送一」，即兩人同行一人免費，每人限購1組，並獲得印有喔熊及台灣觀巴LOGO之環保購物袋。優惠遊程出團期間至111年5月30日止，優惠限當次使用，且不可累計或與其他優惠活動併用。

▲台灣觀巴推出買一送一限時優惠。（圖／台灣觀巴提供）

台灣觀巴協會理事長張龍麟指出，「台灣觀巴」目前計有26家營運旅行業者，推出91條套裝遊程，主打1到4人成行小團出遊，保險及行程規劃皆包含在套裝遊程內，於飯店、車站、機場等重要交通節點出發，車內提供免費Wifi、全程導覽解說，提供旅客貼心便捷的服務。

觀光局表示，若沒有搶到優惠行程，也可使用國旅券、五倍券訂購「台灣觀巴」遊程，享有「滿千送二百」折抵團費的優惠，優惠行程計有79條。

觀光局後續將分別於4月9日至4月10日、4月16日至4月17日於高雄夢時代及臺中大遠百舉辦「台灣觀巴百貨巡迴」宣傳活動，現場將辦理限定抽遊程活動及多款好玩更好拍照的互動遊戲，並邀請喔熊組長與民眾互動，另提供台灣觀巴定點乘車體驗。