俄擴大所有能源商品以盧布計價！抵制西方制裁　削弱美元主導地位

▲德國去年有55%的天然氣從俄羅斯進口。圖為德國盧布明的北溪2號天然氣管線接收站。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯向烏克蘭發起「特殊軍事行動」後，遭遇西方社會實施前所未有的經濟、金融制裁。在公佈「不友好國家」名單以後，克里姆林宮於30日暗示，未來俄國出口的所有能源、大宗商品都應以盧布計價。克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）更表示，以盧布計價符合俄羅斯利益。

根據《今日俄羅斯》報導，俄羅斯國家杜馬（下議院，State Duma）主席渥洛金（Vyacheslav Volodin）曾經呼籲，應該使用本國貨幣（盧布）位俄羅斯出口商品計價。佩斯科夫在被問及如何評論時則表示，「這種想法絕對應該被付諸實踐，以盧布為俄羅斯出口商品定價，符合俄羅斯與合作夥伴的利益。」

渥洛金在Telegram上發文表示，「若你想從俄羅斯購買天然氣，就去找盧布！此外，擴大以盧布計價的出口產品清單，包括化肥、穀物、食用油、石油、煤炭、金屬、木材，這才是正確、且對我國（俄羅斯）有利的。」

佩斯科夫透露，未來將按時執行以盧布計價出口天然氣，相關支付機制的具體細節會於3月31日公佈。

根據《路透社》，俄羅斯在入侵烏克蘭以後，該國經濟面臨蘇聯1991年解體以來的最嚴重危機，為了回應西方國家針對俄羅斯實施的經濟與金融制裁措施、使西方國家感覺到被制裁的痛苦，俄羅斯總統普丁於3月23日表示，未來若從俄羅斯進口天然氣等能源，必須使用盧布支付。

報導指出，歐洲從過去以來高度依賴俄羅斯出產的天然氣、石油等能源商品，德國光是去年就有55%的天然氣從俄羅斯進口，而歐洲則約有40%天然氣從俄羅斯進口，且主要以歐元支付；至於俄羅斯則是每年向歐洲出口價值數千億美元的天然氣，俄羅斯天然氣工業股份有限公司（Gazprom）稱，歐元占公司出口額58%、美元占39%、英鎊占3%。

報導分析，儘管截至30日為止具體的付款方式仍未明朗，但俄羅斯此舉無非是想提振盧布的地位，另一方面更試圖削弱美元全球能源與大宗商品定價中的主導地位。

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