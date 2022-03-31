美國防官員：俄軍隊正在撤出車諾比核電廠

▲外媒引述美軍消息稱，俄羅斯軍隊已開始撤出車諾比核電廠。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國一名國防部官員30日表示，俄羅斯軍隊已經開始撤出廢棄的車諾比核電廠。消息傳出的1天前，俄羅斯29日在停火談判中承諾，將減少對烏克蘭首都基輔與北部切爾尼戈夫的軍事行動。

根據法新社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭的第一天就迅速控制了仍在儲存放射性核廢料的車諾比（Chernobyl）核電廠。不具名的美國國防部官員30日表示，俄羅斯位於車諾比地區的部分軍隊正在重新部署，開始撤出、遠離核電廠設施，並向白俄羅斯前進。

這名官員稱，「我們認為他們（俄軍）正在離開，但還不能肯定地說，他們全員都走了。」報導提到，俄羅斯2月控制了車諾比核電廠之後，還發動砲擊並於3月4日占領了烏克蘭中部的歐洲最大的札波羅熱核電廠，北部哈爾科夫一處設有核反應爐的物理科技研究所也因砲擊而引發火災。

聯合國國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）30日前往烏克蘭南部另一座核電廠視察，這是他自俄羅斯入侵以來，在核事故憂慮擴大之下，首次訪問烏克蘭。據報導，烏克蘭目前有4座服役中的核電廠，共15座核反應爐，以及包含1986年爆發世界最嚴重核災的車諾比等核廢料儲存地。

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