警察野外露鳥「1女跪地激戰」全被拍　460萬網友看他活春宮

記者張寧倢／編譯

美國一名警官在值勤做出不當行為，他將警車停在野外的草叢旁，只見穿著制服的他站在車尾，而一名女子就跪在他雙腿前方，替他口交，這活春宮的畫面正好被高壓電塔的維修人員從高空目擊並錄影PO網，觀看次數突破460萬。警官被上級指認後，更挖出撞死人、開槍誤傷、性騷擾等往年醜聞，最終火速辭職。

▲警官野戰1女，享受吞吐過程全被拍。（圖／翻攝自TikTok／318dillydilly）

根據《每日星報》報導，喬治亞州人口約3000多人的小鎮米倫市（Millen）警官湯普森（Larry“Benjamin”Thompson）在值勤時只顧著享受「舒適快感」，完全不知道自己野戰被吞吐的畫面已經被拍下來傳到TikTok，迄今觀看次數更已超過460萬次。拍攝者是一名電信塔的維修人員科爾（Dillon Cole），他直接從高空的「上帝視角」拿手機錄下過程。

▲科爾擔任電信塔維修人員，他拍攝的活春宮影片瘋傳後，警官火速辭職。（圖／翻攝自TikTok／318dillydilly）

影片顯示，湯普森將警車停放路邊草地，以為用幾棵樹、幾堆草叢已經足夠完美掩蔽，他站在車子後方穿著警察制服，一名女子跪在他的面前，頭部進行著前後律動，似乎在替湯普森口交。科爾在影片標題寫道，「警察在鏡頭下被抓包了。」

當地警局一名長官從這段網路影片中認出了湯普森，隨後他火速辭職，但由於他的身分已經不是警察，警方預計不會因為這段性愛影片對他進行調查。不過，這次事件也牽扯出湯普森過往醜聞，2017年他誤開槍射中同事手臂，2019年他開車一邊通話導致車禍，撞死一名老年人駕駛，而2021年他還曾被一名女子指控性騷擾，在自己單位接受訊問後僅遭停職2天作為處分。

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