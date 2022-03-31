拜登擬釋1.8億桶戰略儲油　油價暴跌5.5%

▲拜登決定釋出美國戰略儲油以穩定國際油價，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

知情人士透露，因應烏俄戰爭造成的油價飆漲和供應短缺，美國總統拜登正考慮在未來數月，每天從美國戰略儲油中釋出約100萬桶石油，而釋出的總油量可能多達1.8億桶。消息傳出後，國際油價在31日開盤時，一度下跌了5.5%。

據彭博社報導，在國際能源署（IEA）努力協調各國在全球範圍釋放石油之際，白宮最近發布聲明指出，拜登將在當地31日發表談話，宣布他為壓低能源價格，以及「為美國家庭降低油價」所做的努力，而白宮認為，造成這一切問題的主因，是俄羅斯總統普丁。

隨著11月中期選舉愈發靠近，拜登如今面臨抑制通膨，尤其是降低油價的壓力。儘管拜登去年保證，2022年的汽油零售價會下跌，但如今的油價卻大幅上漲，全美平均值落在了4.24美元（約新台幣120元），加州油價甚至飆到了每加侖（約3.8公升）6美元（約新台幣170元）之多。

在過去6個月內，拜登已分別在去年11月和今年3月，2次大規模釋出5千萬桶和3千萬桶美國戰略儲油，不過卻對壓低油價影響不大，因此美國首次釋出如此大規模的油量，極力試圖穩定油價。與此同時，拜登政府也在努力說服石油輸出國（OPEC）增加產量，以協助降低美國油價。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）透露，釋放戰略儲油以及石油供應問題是七大工業國組織（G7）會議的「主要問題」，而拜登在上週的歐盟會議上確實也與各國討論了相關問題。拜登還在會議中與歐盟達成協議，美國今年將為歐盟提供150億立方公尺的液化天然氣，以協助歐洲減低對俄羅斯能源供應的依賴。