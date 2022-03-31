基輔外圍20％俄軍後撤　五角大廈曝現況：可能重新投入作戰





▲烏克蘭北方前線俄軍部分後撤，可能會投入其他戰場。（圖為烏南馬力波進行圍城戰的俄軍／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）30日在簡報上表示，過去24小時已觀察到大約20％的俄軍離開基輔周圍，部分已撤進白俄羅斯，但撤退原因並非結束進攻，美方判斷是為了進行整補。此外，傭兵團瓦格納集團（Wagner group）已有1000人部隊進入烏東頓巴斯地區。

CNN報導，柯比表示俄軍從基輔前線調動20％的軍隊後撤，「我們的判斷就像我們昨天所說的，他們會對這些部隊進行改裝、整補，然後他們很可能就會被調往烏克蘭的其他戰場」，不過他說現階段還未看到這批俄軍進行任何改裝。

柯比指出如果俄羅斯對「減緩衝突」的承諾是認真的話，就不會把他們調往白俄羅斯，而是會讓他們回到俄國境內的軍隊駐地，而且30日基輔和切爾尼戈夫還遭到了密集轟炸，顯然與俄羅斯的說詞不符。

柯比表示美方觀察到後撤到白俄羅斯的俄軍，是原先在基輔北方、東北方，以及切爾尼戈夫和蘇梅地區前線的軍隊。

英美都認為此階段俄羅斯正透過外交承諾來為軍隊爭取時間，同時徵召外籍兵團和傭兵進入作戰位置。柯比說目前已有約1000人的瓦格納部隊進入到頓巴斯地區，而雖然該地區此前較無攻勢進展，但現在美方觀察到俄軍「在過去幾天裡變得更加活躍」。