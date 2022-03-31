南韓總統文在寅總財產為21.9億韓元　就任5年賺19.8億韓元

▲南韓現任總統文在寅、總統夫人金正淑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅即將於5月9日卸任，不過妻子金正淑高額的「治裝費」卻成為討論焦點，儘管青瓦台一再澄清治裝費並非濫用青瓦台特殊活動費，卻還是遭公民團體尋求訴訟方式要求公開支出紀錄。南韓政府今（31）日公開文在寅的財產，截至去年年底共申報21億9100萬韓元（約新台幣5136萬元）。

根據《韓聯社》，南韓政府公職者倫理委員會31日公開1978名高階公務員的定期財產變動申告事項內容，其中包括總統文在寅，該項統計數據可以觀察高階公務員從2020年12月31日至2021年12月31日的累積財產變化。文在寅截至去年底申告財產為21億9100萬韓元，比起前一年增加了1億14000萬韓元。

其中，文在寅夫婦為了在慶尚南道梁山市下北面芝山里平山村（평산마을）新蓋卸任後隱居山村的新房，其所揹負的債務從前一年的1億9200萬韓元增長至16億8100萬韓元，之間相差近15億韓元。

文在寅向金融機構登記的債務為3億8900萬韓元、金正淑則有11億韓元的私人債務。

青瓦台也針對外界質疑做出解釋，該棟新宅建造時共花費14億9600萬韓元目前已全數還清，其中金融機構的最大貸款額度為3億韓元（文在寅），剩下的11億韓元須充當私人債務（金正淑），而在簽約出售慶尚南道梁山市梅谷洞的舊宅後，目前已還清所有款項。

另外，青瓦台核心關係人士也向《韓聯社》記者透露文在寅就任總統5年來的總收入為19億8200萬韓元（約新台幣4646萬元），扣掉3億3500萬韓元的稅款後為16億4700萬韓元，其中已使用13億4500萬韓元。

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