不斷更新／俄烏戰爭談判未取得重大突破　油價反彈回升

▲烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）一棟政府大樓被俄軍飛彈擊中。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍2月24日出兵向烏克蘭發起「特殊軍事行動」，至今已超過1個月，俄、烏雙方代表團本月29日在土耳其伊斯坦堡進行停火談判，俄方承諾停止在基輔的軍事行動、烏方則表示已準備好成為中立國。不過，烏克蘭東南部港口城市馬力波仍遭俄軍包圍轟炸，90%民宅被毀，淪為人間煉獄。

另外，俄羅斯總統普丁被爆疑似躲入「核掩體」，不排除準備動用核武。

【06:38】

美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）呼籲，在俄羅斯入侵烏克蘭引發地緣政治緊張之際，拜登政府應更關注中國在拉丁美洲及加勒比海地區的增長影響力。

【05:59】

俄羅斯政府聲稱，俄烏戰爭和談進度未取得重大突破；烏克蘭也表示，俄軍仍未停止砲轟行為。國際油價連跌2天後反彈回升。紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價上揚3.58美元，來到每桶107.82美元。

【01:48】



美國總統拜登當地時間30日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，就美國與盟友持續為烏克蘭提供更多援助以協助烏國軍隊保衛家園，拜登也表示美國將再提供5億美元援助。

▲烏克蘭基輔市郊的伊爾平（Irpin），平民撤離車隊經過被摧毀的俄羅斯坦克。（圖／達志影像／美聯社）

【00:55】

美國官員今天引述解密情資指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）受到幕僚們誤導，因為他們太害怕，以致於不敢告訴普丁烏克蘭戰爭進展不佳，以及西方制裁破壞性為何。

【00:12】

烏克蘭總統澤倫斯基30日向挪威國會發表演說，敦促這個僅次於俄羅斯的歐洲第2大天然氣供應國向烏克蘭和歐盟提供更多能源；同時他也呼籲歐洲各國禁止俄國船隻靠港。

【23:46】

烏克蘭當局今天表示，被圍困多時的東南部重要港市馬力波（Mariupol）有一座紅十字會設施遭到俄軍攻擊；馬力波官員警告，當地正持續上演「人道災難」。

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