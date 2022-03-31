　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋農驚爆：清明可能又要排隊買蛋　3因素打臉陳吉仲

本刊實地走訪南部一處蛋雞場，蛋農私下透露，去年五月本土新冠肺炎疫情大爆發，餐飲業紛紛被迫歇業，當時雞蛋供過於求，價格暴跌，蛋農紛紛汰除老雞平衡供需。（圖／黃耀徵攝）

▲本刊實地走訪南部一處蛋雞場，蛋農私下透露，去年五月本土新冠肺炎疫情大爆發，餐飲業紛紛被迫歇業，當時雞蛋供過於求，價格暴跌，蛋農紛紛汰除老雞平衡供需。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

農委會主委陳吉仲日前打包票，宣稱雞蛋供需在3月底就能回穩，不過蛋農認為陳吉仲的評估過於樂觀，並斬釘截鐵地說「清明節前後雞蛋需求量大增，北部恐再爆排隊潮」，再加上天候和雞源「斷鏈」等因素干擾，雞蛋供應恐怕得到6、7月才會趨於穩定。

行政院主計總處公布2月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，已連7個月破2%通膨警戒線，17項民生物資平均年漲3.17%，其中雞蛋價格飆漲29.1%最為驚人，創35個月來最大漲幅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即使陳吉仲日前都已信誓旦旦地宣示，北部雞蛋供需可望在三月底趨於平衡，然而清明前夕，實地前往傳統雜貨店，一早仍大排長龍，而知名連鎖超市與賣場雖然架上仍有雞蛋，不過業者仍然擔心發生搶購失序場面，祭出一人限購二盒雞蛋的措施因應，部分門市一到傍晚就只剩一盒動輒上百元的雞蛋，令晚到的家庭主婦難以入手。

本刊為了解雞蛋供需關係，實地前往中南部多處蛋雞場探訪，蛋農阿富（化名）一聽到記者提及陳吉仲宣示「月底就能解蛋荒」，不假思索地就說「不可能啦！」他細說目前雞蛋產能跟不上市場需求，其實早從去年一連串的事件就種下禍端。

阿富說，去年五月本土新冠肺炎疫情大爆發，餐飲業紛紛被迫歇業，當時雞蛋供過於求，蛋農為降低損失，被迫調整蛋雞飼養數量。「老雞吃多生少，因此本來還可以養三、四個月才淘汰的雞，就先剁掉了，但當時就算減產，因為市場需求萎縮，其實供給還是過剩。」十月份疫情趨緩後，需求量突然暴增，結果產能無法一夕補足，以阿富規模兩萬隻蛋雞的牧場為例，去年底僅留下一萬四千隻，截至目前飼養規模也才恢復到一萬五千隻蛋雞。

蛋農指出，部分養雞場去年大量汰除老雞，今年新進的中雞雞源仍銜接不上，清明節前後雞蛋需求暴增，北部民眾恐怕又得排隊搶買雞蛋。（圖／黃鵬杰攝）

▲蛋農指出，部分養雞場去年大量汰除老雞，今年新進的中雞雞源仍銜接不上，清明節前後雞蛋需求暴增，北部民眾恐怕又得排隊搶買雞蛋。

阿富進一步指出，因為蛋雞需要養成時間，從種雞孵育雛雞、施打疫苗再送到代養場，飼養成75至90日齡的中雞，接著被送往蛋雞場繼續養到120日齡的成（蛋）雞，前後約耗4個多月才開始產蛋；蛋雞初期產量較少，強健蛋雞機能達到巔峰期10隻每天可產8顆蛋，但老雞只有一般產能的1/10，因此通常到第二年後，就會開始淘汰老雞，這次就是汰除大批老雞後，新的蛋雞出現銜接斷層，一時間無法彌補產能。

本刊調查，去年（110年）全國蛋雞飼養場為2072家，在養數量為4382萬4345隻，與前年（109年）相比，飼養場增加86場、在養數量增加24萬1223隻，若以數據來看，無論是蛋雞飼養場或是在養數量都比前年增加，本應不致於缺蛋，然而「漂亮的數字」卻無法弭平民眾缺蛋的怨氣。

阿富表示，雖然農委會曾祭出「3+2」補助措施，讓雞蛋產地價漲2元至每台斤36.5元，蛋農還可獲飼料每台斤3元補助，另為加速中雞復養，每隻雞還能獲得最高補助25元。不過實況是大家都在排隊等中雞，而且即使中雞補進來，機能逐漸退化的老雞也接著要淘汰了，一增一減無法立即提升產量。

農委會主委陳吉仲信心滿滿地宣示，逐漸排除天候不利因素，雞蛋產量月底將陸續回穩，蛋農卻打臉不表樂觀。（圖／黃耀徵、黃威彬攝，CTWANT合成）

▲農委會主委陳吉仲信心滿滿地宣示，逐漸排除天候不利因素，雞蛋產量月底將陸續回穩，蛋農卻打臉不表樂觀。

高雄的蛋農阿國也說，雞蛋供應鏈上每當過年前都會有「紅盤價」交易陋習，這是蛋商與蛋農產銷之間行之有年的潛規則，蛋商會用「特殊價格」收購產地雞蛋，表面上推稱由於過年期間蛋雞仍持續產蛋，蛋農為感謝蛋商春節期間仍收蛋，給予一定價差視為「春節紅包」，否則蛋農就得自找通路出售，蛋農只好忍受這種變相的供銷剝削。以今年為例，除夕封市當天的產地收購蛋價是每台斤34.5元，但紅盤價以每台斤30.5元跟農民收蛋，今年因缺蛋嚴重，蛋商產地價看似只砍四元而已，過去通常是六元，「只跌產地，不跌批發。」蛋農也採取減產因應，對缺蛋現況有推波助瀾之效。

阿國（化名）評估，原本全台雞蛋一日產能約13萬箱，國人所需大約11.5萬至12萬箱，多的產量送至冷藏或加工廠調節，現在掉到10.5萬箱，連供冷藏調度的量都不足，加上清明節需求量暴增，下週起北部一定排隊。

根據「台灣蛋雞事業產銷督導委員會資訊中心日報表」統計，上週以來從北到南的雞蛋生產都顯示「產量不足」，蛋商銷售端卻「買氣極佳」，顯示雞蛋仍供不應求。報表內容還指出，各區蛋商調蛋頻繁，仍無過剩蛋源可供調度；各產區雞場老雞佔比偏高，雞蛋產能恢復有限。

屏東飼養中雞的業者小南（化名）則說，今年雞蛋不夠，主因是去年疫情期間，蛋農為減少損失，選擇大量淘汰老雞，農委會還凍漲雞蛋價格，問題是飼料價格一直上漲，成本轉嫁給雞農，沒有利潤誰要增產？小南坦言，接下來就要進入夏季，氣溫高造成產蛋率下降，加上颱風等風險因素，最快要等到七月雞蛋供應及價格才能回穩。

延伸閱讀
蛋荒下一波2／搞了兩年原地踩　業界直指缺蛋是農委會數據失真
3C綁匪1／沒收手機！14歲孩子一躍而下　父母做錯這件事「換來更激烈對抗」
亞洲發燒星／安孝燮談社內戀愛會公開　相親「申金熙」願留下：喜歡觀察奇怪的人

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
玄彬、孫藝真大咖賓客名單曝！　丁海寅、潤娥全到場
快訊／宜蘭凱旋國小驚傳「1師確診」！全校清消緊急安排PCR
富二代老闆享受「皇帝吹捧感」！他見血汗加班制秒離職：遲早倒
布魯斯威利失語症引退　前妻黛咪摩爾共同發聲！曾助她戒毒重生
今年首個熱帶低壓成颱機率曝　「將貢獻大範圍降雨」
玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮「喜帖內頁曝光」　百萬場地美呆
4天+206例本土！疫苗接種爆量　來這縣市打可領1000元禮
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／宜蘭凱旋國小驚傳「1師確診」！全校清消緊急安排PCR

1圖看「今明顯風變」！午後轉雨　連假全台濕冷2天探12℃

好市多連10次搶不到蛋！店員請他「下次請早」怒PO文　結果臉超腫

婚宴群聚延燒外島！金門確診男「航班曝光」　23人採檢結果出爐

今年首個熱帶低壓成颱機率曝　「將貢獻大範圍降雨」

300萬人疫苗保護力失效引爆疫情？　陳時中搖頭曝原因

快訊／金門防疫破功！台中婚宴群聚傳到外島　26歲男確診

4天+206例本土！疫苗接種爆量　來這縣市打可領1000元禮券

蛋農驚爆：清明可能又要排隊買蛋　3因素打臉陳吉仲

小孩玩手機導致成績下滑？　專家透露：事實可能剛好相反

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

快訊／宜蘭凱旋國小驚傳「1師確診」！全校清消緊急安排PCR

1圖看「今明顯風變」！午後轉雨　連假全台濕冷2天探12℃

好市多連10次搶不到蛋！店員請他「下次請早」怒PO文　結果臉超腫

婚宴群聚延燒外島！金門確診男「航班曝光」　23人採檢結果出爐

今年首個熱帶低壓成颱機率曝　「將貢獻大範圍降雨」

300萬人疫苗保護力失效引爆疫情？　陳時中搖頭曝原因

快訊／金門防疫破功！台中婚宴群聚傳到外島　26歲男確診

4天+206例本土！疫苗接種爆量　來這縣市打可領1000元禮券

蛋農驚爆：清明可能又要排隊買蛋　3因素打臉陳吉仲

小孩玩手機導致成績下滑？　專家透露：事實可能剛好相反

是棒球沒錯！紅雀29比8電翻國民　美媒虧以為是NFL

基輔外圍20％俄軍後撤　五角大廈曝趁機整補：可能重新投入作戰

酒駕護身符？騎士酒測吃1顆檳榔超標　1原因獲判無罪

再現SBL「高雄奇蹟」　九太主場號召球迷力挺

玄彬、孫藝真大咖賓客名單曝！　「丁海寅、潤娥全到場」展現20年好人緣

快訊／宜蘭凱旋國小驚傳「1師確診」！全校清消緊急安排PCR

上海疫情延燒爆慘劇！7旬洗腎翁被當人球「慘死」　醫護上網求救

1圖看「今明顯風變」！午後轉雨　連假全台濕冷2天探12℃

玉山金股價續創新高、費半跌逾3%　財經HOT 5一次看

好市多連10次搶不到蛋！店員請他「下次請早」怒PO文　結果臉超腫

目擊者驚曝黃子韜深夜掛急診！　「看起來滿嚴重」工作室發聲回應

生活熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

不明感染源有隱形傳播鏈？名醫揭關鍵

樹德科大2師極樂足跡曝！開完會衝酒店狂歡5hrs

幫女同事夾菜「女友翻臉」　他傻眼：很嚴重嗎

富二代老闆公司當皇帝！他揭慘況怒離職

即／桃園+9！足跡曝光　家樂福、三溫暖入列

宜蘭綠博有確診者足跡　休園清消一天

高雄1天停電2次　里長出面求償

疫苗接種爆量　來這縣市打可領1000元禮券

媽抱娃搭捷運嘆沒人讓座！網見1句話戰翻

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

罔腰19歲男兒身舊照撞臉日系偶像　網驚：根本美男子

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

政院砸300億擴大租金補貼！50萬戶將受惠

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面