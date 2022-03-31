蛋農驚爆：清明可能又要排隊買蛋　3因素打臉陳吉仲

▲本刊實地走訪南部一處蛋雞場，蛋農私下透露，去年五月本土新冠肺炎疫情大爆發，餐飲業紛紛被迫歇業，當時雞蛋供過於求，價格暴跌，蛋農紛紛汰除老雞平衡供需。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

農委會主委陳吉仲日前打包票，宣稱雞蛋供需在3月底就能回穩，不過蛋農認為陳吉仲的評估過於樂觀，並斬釘截鐵地說「清明節前後雞蛋需求量大增，北部恐再爆排隊潮」，再加上天候和雞源「斷鏈」等因素干擾，雞蛋供應恐怕得到6、7月才會趨於穩定。

行政院主計總處公布2月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，已連7個月破2%通膨警戒線，17項民生物資平均年漲3.17%，其中雞蛋價格飆漲29.1%最為驚人，創35個月來最大漲幅。

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即使陳吉仲日前都已信誓旦旦地宣示，北部雞蛋供需可望在三月底趨於平衡，然而清明前夕，實地前往傳統雜貨店，一早仍大排長龍，而知名連鎖超市與賣場雖然架上仍有雞蛋，不過業者仍然擔心發生搶購失序場面，祭出一人限購二盒雞蛋的措施因應，部分門市一到傍晚就只剩一盒動輒上百元的雞蛋，令晚到的家庭主婦難以入手。

本刊為了解雞蛋供需關係，實地前往中南部多處蛋雞場探訪，蛋農阿富（化名）一聽到記者提及陳吉仲宣示「月底就能解蛋荒」，不假思索地就說「不可能啦！」他細說目前雞蛋產能跟不上市場需求，其實早從去年一連串的事件就種下禍端。

阿富說，去年五月本土新冠肺炎疫情大爆發，餐飲業紛紛被迫歇業，當時雞蛋供過於求，蛋農為降低損失，被迫調整蛋雞飼養數量。「老雞吃多生少，因此本來還可以養三、四個月才淘汰的雞，就先剁掉了，但當時就算減產，因為市場需求萎縮，其實供給還是過剩。」十月份疫情趨緩後，需求量突然暴增，結果產能無法一夕補足，以阿富規模兩萬隻蛋雞的牧場為例，去年底僅留下一萬四千隻，截至目前飼養規模也才恢復到一萬五千隻蛋雞。

▲蛋農指出，部分養雞場去年大量汰除老雞，今年新進的中雞雞源仍銜接不上，清明節前後雞蛋需求暴增，北部民眾恐怕又得排隊搶買雞蛋。

阿富進一步指出，因為蛋雞需要養成時間，從種雞孵育雛雞、施打疫苗再送到代養場，飼養成75至90日齡的中雞，接著被送往蛋雞場繼續養到120日齡的成（蛋）雞，前後約耗4個多月才開始產蛋；蛋雞初期產量較少，強健蛋雞機能達到巔峰期10隻每天可產8顆蛋，但老雞只有一般產能的1/10，因此通常到第二年後，就會開始淘汰老雞，這次就是汰除大批老雞後，新的蛋雞出現銜接斷層，一時間無法彌補產能。

本刊調查，去年（110年）全國蛋雞飼養場為2072家，在養數量為4382萬4345隻，與前年（109年）相比，飼養場增加86場、在養數量增加24萬1223隻，若以數據來看，無論是蛋雞飼養場或是在養數量都比前年增加，本應不致於缺蛋，然而「漂亮的數字」卻無法弭平民眾缺蛋的怨氣。

阿富表示，雖然農委會曾祭出「3+2」補助措施，讓雞蛋產地價漲2元至每台斤36.5元，蛋農還可獲飼料每台斤3元補助，另為加速中雞復養，每隻雞還能獲得最高補助25元。不過實況是大家都在排隊等中雞，而且即使中雞補進來，機能逐漸退化的老雞也接著要淘汰了，一增一減無法立即提升產量。

▲農委會主委陳吉仲信心滿滿地宣示，逐漸排除天候不利因素，雞蛋產量月底將陸續回穩，蛋農卻打臉不表樂觀。

高雄的蛋農阿國也說，雞蛋供應鏈上每當過年前都會有「紅盤價」交易陋習，這是蛋商與蛋農產銷之間行之有年的潛規則，蛋商會用「特殊價格」收購產地雞蛋，表面上推稱由於過年期間蛋雞仍持續產蛋，蛋農為感謝蛋商春節期間仍收蛋，給予一定價差視為「春節紅包」，否則蛋農就得自找通路出售，蛋農只好忍受這種變相的供銷剝削。以今年為例，除夕封市當天的產地收購蛋價是每台斤34.5元，但紅盤價以每台斤30.5元跟農民收蛋，今年因缺蛋嚴重，蛋商產地價看似只砍四元而已，過去通常是六元，「只跌產地，不跌批發。」蛋農也採取減產因應，對缺蛋現況有推波助瀾之效。

阿國（化名）評估，原本全台雞蛋一日產能約13萬箱，國人所需大約11.5萬至12萬箱，多的產量送至冷藏或加工廠調節，現在掉到10.5萬箱，連供冷藏調度的量都不足，加上清明節需求量暴增，下週起北部一定排隊。

根據「台灣蛋雞事業產銷督導委員會資訊中心日報表」統計，上週以來從北到南的雞蛋生產都顯示「產量不足」，蛋商銷售端卻「買氣極佳」，顯示雞蛋仍供不應求。報表內容還指出，各區蛋商調蛋頻繁，仍無過剩蛋源可供調度；各產區雞場老雞佔比偏高，雞蛋產能恢復有限。

屏東飼養中雞的業者小南（化名）則說，今年雞蛋不夠，主因是去年疫情期間，蛋農為減少損失，選擇大量淘汰老雞，農委會還凍漲雞蛋價格，問題是飼料價格一直上漲，成本轉嫁給雞農，沒有利潤誰要增產？小南坦言，接下來就要進入夏季，氣溫高造成產蛋率下降，加上颱風等風險因素，最快要等到七月雞蛋供應及價格才能回穩。

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